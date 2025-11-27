यूपी के इस जिले की महिला किसानों को मिलेगा 'नया आसमान', एकलव्य एफपीओ के जरिए गांव के उत्पाद पहुंचेंगे वैश्विक बाजार तक

राकेश मिश्र, लखीमपुर। खीरी जिले के मोहम्मदी क्षेत्र की महिला किसानों के जीवन में अब बड़ा बदलाव आने जा रहा है। खेती में हुनरमंद महिलाएं अब सिर्फ खेत तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि उनके उत्पाद अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी अपनी पहचान बनाएंगे। यह संभव होगा एकलव्य किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) के जरिए, जिसकी शुरुआत मोहम्मदी में की गई है।

सहकारिता मॉडल पर होगा संचालन इस एफपीओ का संचालन सहकारिता माडल के तहत किया जाएगा। हर महिला किसान इसकी सदस्य बनेगी और केवल उत्पादन ही नहीं बल्कि प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और विपणन तक में उसकी सीधी भागीदारी होगी। इससे महिलाओं में व्यवसायिक कौशल विकसित होगा और वे खेत से बाजार तक आत्मनिर्भर बनेंगी।

सोलर तकनीक से होगा प्रसंस्करण संगठन के पहले चरण में महिलाओं को सोलर आधारित आइआर (इन्फ्रारेड) तकनीक से प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस तकनीक से मसाले, फल, सब्जियां और आयुर्वेदिक उत्पादों को बिना पोषण और गुणवत्ता गंवाए सुखाया जा सकेगा। खास बात यह है कि यह तकनीक पूरी तरह पर्यावरण हितैषी है और ऊर्जा की भी बचत करती है। आकर्षक पैकेजिंग में जब ये उत्पाद बाजार में पहुंचेंगे तो उनकी कीमत और मांग दोनों बढ़ेंगी।

तकनीक और बाजार के बीच सेतु बनेगा संगठन संगठन के संयोजक वरुण गुप्ता का कहना है कि गांव की महिलाएं बरसों से शुद्ध और बेहतरीन उत्पाद तैयार करती रही हैं, मगर आधुनिक तकनीक, पैकेजिंग और बाजार की कमी के चलते उनका हुनर चमक नहीं पाता। एकलव्य इसी कमी को दूर कर महिलाओं को बड़े बाजारों से जोड़ेगा। यह प्लेटफार्म उन्हें न केवल स्थानीय बल्कि राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर भी पहचान दिलाने का काम करेगा।

जो महिलाएं इस एफपीओ से जुड़ना चाहती हैं, वे व्हाट्सएप नंबर 8127271673 पर संपर्क कर सकती हैं।

महिला सशक्तिकरण की दिशा में मिसाल

एकलव्य एफपीओ महिला किसानों की आय बढ़ाने के साथ-साथ ग्रामीण उद्यमिता को नई दिशा देगा। यदि यह माडल सफल होता है तो प्रदेश के अन्य जिलों में भी इसे अपनाया जा सकता है। यह पहल महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और स्वावलंबन की नई मिसाल बन सकती है।