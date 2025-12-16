गिफ्ट में भेजा गया हाथी का जोड़ा, हवाई जहाज से होगी डिलीवरी; कतर सरकार की डिमांड जानकर होंगे हैरान

जागरण संवाददाता, लखीमपुर। नेपाल सरकार ने कतर सरकार को उपहर स्वरुप दो हाथी भेजे हैं। इसमें एक हाथी व दूसरी हथिनी है। नर हाथी खगेन्द्र व मादा हाथनी रुद्रकली को सोमवार को चितवन राष्ट्रीय निकुंज से भव्य समारोह के बीच विदाई दी गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दोनों हाथियों को आज चितवन से ट्रक मे सवार करके भैरहवा अंतर्राष्ट्रीय विमान स्थल के लिए रवाना किया गया। 18 दिसंबर को कतर एयरवेज के चार्टर प्लेन से दोनों हाथियों को सीधे कतर ले जाया जाएगा। हाथियों को ले जाने के लिए विमान में कुछ जरूरी बदलाव भी किये गए हैं, जिससे विमान के टेक आफ व लैंडिंग के दौरान हाथियों को कोई दिक्कत न हो।

चितवन राष्ट्रीय निकुंज के प्रमुख संरक्षण अधिकारी डॉक्टर गणेश पंत ने बताया कि नेपाल सरकार ने कतर सरकार को औपचारिक रुप से हाथी का जोड़ा भेजा है। यह कतर सरकार के अनुरोध पर भेजा गया है। इससे वहां पर हाथियों की संतति बढ़ाने में मदद मिलेगी।