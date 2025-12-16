गिफ्ट में भेजा गया हाथी का जोड़ा, हवाई जहाज से होगी डिलीवरी; कतर सरकार की डिमांड जानकर होंगे हैरान
उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से नेपाल सरकार की ओर से कतर सरकार को एक हाथी का जोड़ा उपहार में भेजा जा रहा है। इन हाथियों को हवाई जहाज से कतर पहुंचाया ज ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, लखीमपुर। नेपाल सरकार ने कतर सरकार को उपहर स्वरुप दो हाथी भेजे हैं। इसमें एक हाथी व दूसरी हथिनी है। नर हाथी खगेन्द्र व मादा हाथनी रुद्रकली को सोमवार को चितवन राष्ट्रीय निकुंज से भव्य समारोह के बीच विदाई दी गई।
दोनों हाथियों को आज चितवन से ट्रक मे सवार करके भैरहवा अंतर्राष्ट्रीय विमान स्थल के लिए रवाना किया गया। 18 दिसंबर को कतर एयरवेज के चार्टर प्लेन से दोनों हाथियों को सीधे कतर ले जाया जाएगा। हाथियों को ले जाने के लिए विमान में कुछ जरूरी बदलाव भी किये गए हैं, जिससे विमान के टेक आफ व लैंडिंग के दौरान हाथियों को कोई दिक्कत न हो।
चितवन राष्ट्रीय निकुंज के प्रमुख संरक्षण अधिकारी डॉक्टर गणेश पंत ने बताया कि नेपाल सरकार ने कतर सरकार को औपचारिक रुप से हाथी का जोड़ा भेजा है। यह कतर सरकार के अनुरोध पर भेजा गया है। इससे वहां पर हाथियों की संतति बढ़ाने में मदद मिलेगी।
खास बात यह है कि अभी तक नेपाल सरकार विभिन्न देशों को गैंडा उपहार में देती थी, पर कतर सरकार को पहली बार हाथी दिया गया है।
वन विभाग के सूचना अधिकारी वरिष्ठ इकोलोजिष्ट हरिभद्र आचार्य के अनुसार, हाथियों के कतर भेजने की प्रकिया पूरी होने के बाद उन्हें यहां से भेजा गया है। हाथी खगेन्द्र की उम्र छह साल व हथिनी रुद्रकली की उम्र सात साल है।
