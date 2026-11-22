जागरण संवाददाता, लखीमपुर। दुधवा टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी के दौरान स्मार्टफोन ले जाने पर प्रतिबंध का असर पर्यटन के प्रचार-प्रसार पर भी दिखने लगा है। जंगल में बाघों की साइटिंग के बावजूद उनकी तस्वीरें और वीडियो पहले की तरह इंटरनेट मीडिया पर साझा नहीं हो पा रहे हैं। आशंका है कि आने वाले समय में इसका असर पर्यटकों की संख्या पर पड़ सकता है।

इंटरनेट मीडिया से मिलता था दुधवा को प्रचार बीते पर्यटन सत्र में दुधवा में बाघों की साइटिंग अच्छी रही थी। सफारी के दौरान बाघ दिखने पर पर्यटक, जिप्सी चालक और गाइड तस्वीरों व वीडियो के जरिए अपना अनुभव साझा करते थे। इससे दुधवा की प्राकृतिक सुंदरता और वन्यजीवों को देखने की संभावनाओं का प्रचार होता था। तस्वीरें देखकर दूसरे पर्यटक भी यहां आने के लिए प्रेरित होते थे।

पर्यटकों की संख्या पर पड़ सकता है असर वर्तमान सत्र में जंगल सफारी के दौरान स्मार्टफोन ले जाने पर रोक है। जिप्सी चालकों और गाइडों के लिए यह प्रतिबंध पूर्ण है। पर्यटन पर इसका कितना असर पड़ा है, इसका आकलन अभी नहीं हुआ है। हालांकि, लंबे समय में प्रभाव पड़ने की आशंका जताई जा रही है। बाघों और अन्य वन्यजीवों की तस्वीरें सामने न आने से पर्यटकों की संख्या घट सकती है।