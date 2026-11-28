संवादसूत्र, जागरण, जंगबहादुरगंज (लखीमपुर)। शरदकालीन गन्ना बुवाई अभियान के तहत डीसीएम श्रीराम समूह की ‘उपज बढ़ाओ, इनाम पाओ’ परियोजना में 457 प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया गया। पेराई सत्र 2025-26 में एक हजार से 1499 कुंतल प्रति हेक्टेयर से अधिक उपज लेने वाले किसानों को हाई यील्ड योजना के तहत यह सम्मान दिया गया। उन्होंने उन्नत खेती, नवीन कृषि तकनीकों और अनुशंसित गन्ना प्रजातियों को अपनाया।

ईडी आरएल टामक ने कहा कि किसानों की सुख-समृद्धि के लिए अधिक उपज जरूरी है। औसत पैदावार कम होने के कारण उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। उन्होंने शुद्ध बीज के इस्तेमाल की सलाह दी। बताया कि अजबापुर मिल 1997 में शुरू हुई थी, तब यहां 22 लाख कुंतल गन्ने की पेराई हुई थी। अब यह बढ़कर सवा दो करोड़ कुंतल से अधिक हो गई है।