अंबुज मिश्र, ईसानगर (लखीमपुर)। घाघरा की लहरें, घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ और कढ़ाही में छनती गरमागरम जलेबी की खुशबू...। ठुठवा मेले का यह नजारा बरसों से लोगों के जेहन में बसा है। यहां गंगा स्नान के बाद पूड़ी-सब्जी के साथ जलेबी खाने का अपना ही आनंद है। यह महज स्वाद का शौक नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही एक ऐसी परंपरा है, जिसने ठुठवा मेले को अलग पहचान दी है।

कार्तिक पूर्णिमा पर घाघरा नदी में स्नान करने के बाद श्रद्धालु घाट किनारे बैठकर घर से लाई पूड़ी-सब्जी के साथ मेले की गरमागरम जलेबी का स्वाद लेते हैं। कोई परिवार के साथ इस परंपरा को निभाता है तो कोई दोस्तों और रिश्तेदारों को जलेबी खिलाकर मेले की खुशियां साझा करता है। मेले में खरीदारी करने और घूमने आने वाले लोग भी जलेबी का स्वाद चखना नहीं भूलते। यही कारण है कि यहां जलेबी की दुकानों पर सुबह से देर शाम तक ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है।

क्षेत्र के बुजुर्गों के मुताबिक, करीब चार सौ वर्ष पूर्व ईसानगर स्टेट के राजा रघुराज प्रताप सिंह ने ठुठवा मेले की शुरुआत कराई थी। उस समय मेले में गरीब कन्याओं को भोजन कराने के साथ साधु-संतों के लिए भंडारे आयोजित किए जाते थे। कन्याओं, साधु-संतों और मेले में आने वाले आम लोगों को पूड़ी-सब्जी के साथ जलेबी परोसी जाती थी। धीरे-धीरे मेले का स्वरूप बदला।

आधुनिक दुकानों, झूलों और मनोरंजन के साधनों ने जगह बना ली, लेकिन पूड़ी-सब्जी के साथ जलेबी खाने की परंपरा आज भी उसी उत्साह से निभाई जा रही है। ठुठवा मेले में जलेबी की बात हो और नथुनियां छाप जलेबी का जिक्र न हो, ऐसा हो नहीं सकता। दुकानदार भी अपनी जलेबी की पहचान बताने में इस नाम का खूब इस्तेमाल करते हैं। कढ़ाही से निकलकर चाशनी में डुबोई गई गरमागरम जलेबी का स्वाद लेने के लिए ग्राहकों की भीड़ जुटती है।