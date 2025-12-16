यूपी में नौ मीटर चौड़ी VIP सड़क का होगा निर्माण, अतिक्रमण हटाने को लेकर नोटिस जारी

संवाद सूत्र, गोला गोकर्णनाथ(लखीमपुर)। पौराणिक शिव मंदिर कारिडोर निर्माण में परिक्षेत्र की सड़कों का निर्माण कार्य होना प्रस्तावित है। परिक्षेत्र के ज्यादातर मार्गों पर निर्माण तेजी पकड़े हुए हैं। अंबेडकर तिराहे से मिल डामर मार्ग पर बीआईपी मूमेंट को लेकर नौ मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण होना है। लेकिन अभी तक इस मार्ग से दुकानदारों के द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया है, जिसके कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पा रहा है।

हालांकि लगभग दो महीने पहले लोक निर्माण विभाग ने अतिक्रमण में बनी दुकान के स्वामियों को नोटिस देकर अतिक्रमण हटाने की बात कही थी। हालांकि नोटिस मिलने के बाद कुछ दुकानदारों ने अतिक्रमण में बना चिन्हित निर्माण स्वयं ही हटा लिया लेकिन अभी तक ज्यादातर दुकानदारों ने अपना अतिक्रमण में बना निर्माण नहीं हटाया है। जिसके कारण अंबेडकर तिराहे से पौराणिक शिव मंदिर के दक्षिणी गेट तक बीआईपी मार्ग का निर्माण नहीं शुरू हो पा रहा है।

कार्यदाईसंस्था यूपीपीसीएल के जूनियर इंजीनियर नितिन सिंह ने बताया कि अंबेडकर तिराहे से पौराणिक शिव मंदिर के दक्षिणी गेट तक बीआईपी मार्ग का निर्माण होना प्रस्तावित है, लेकिन दुकानदारों के द्वारा अभी तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। जिसको लेकर निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पा रहा है। बीआईपी मार्ग पर नालियों सहित 13 मीटर मार्ग बनना प्रस्तावित है। जिसमें एक तरफ दो मीटर और दूसरी तरफ एक मीटर की नाली बनाई जाएगी, इसी के साथ नौ मीटर चौड़ी सड़क बनाई जाएगी। जिस पर कोवल स्टोन लगाया जाएगा।



इसी मार्ग पर तीर्थ जाने वाली गली के पास नाली और सड़क के बीच लगभग एक दर्जन दुकान बनी हुई है, जिसको लेकर तात्कालिक उप जिलाधिकारी ने इन दुकानों को अतिक्रमण में बनी होने का हवाला देते हुए स्वामित्व संबंधित अभिलेख मांगे थे। अब इस मार्ग पर कारिडोर बीआईपी मार्ग का निर्माण होना प्रस्तावित है। जिसको लेकर इस मार्ग के दुकानदारों का कहना है कि अतिक्रमण में बनी सभी दुकानें हटनी चाहिए।