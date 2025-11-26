UP: आधी रात को नहर में गिरी कार, बहराइच के पांच लोगों की मौत; चालक घायल

संवादसूत्र, ढखेरवा (लखीमपुर)। मंगलवार की आधी रात एक कार ढ़खेरवा गिरजापुरी मार्ग पर स्थित नहर में अनियंत्रित होकर जा गिरी। हादसे में कार सवार छह लोगों में से पांच की मौके पर ही मौत हो गई,ये सभी बहराइच जिले के रहने वाले थे। जबकि कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से रात में सभी लोगों को बाहर निकलवाया। घायल को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। हादसे में मरने वाले पांच में चार लोग बहराइच के रहने वाले थे। वहीं उनकी तैनाती भी गिरजा बैराज में बेलदार पद पर थी।

बहराइच जिले के गिरजा बैराज पर बेलदार पद पर तैनात सर्वेश की भतीजी की मंगलवार को लखीमपुर शहर के एक मैरिज लान में शादी थी। इसमें शामिल होने के लिए गिरजा बैराज पर तैनात बेलदार व एक अन्य, जिसमें 23 वर्षीय जितेंद्र मल्लाह पुत्र विपिन बिहारी, 25 वर्षीय घनश्याम मल्लाह पुत्र बुल्लू, 59 वर्षीय अजीमुल्ला पुत्र नवाब निवासी गिरजापुरी, 45 वर्षीय लालजी मल्लाह पुत्र मेवालाल निवासी सीसियनपुरवा, 56 वर्षीय नरेंद्र मल्लाह पुत्र विशुसोखा निवासी रामवृक्षपुरवा लखीमपुर आए थे।

चालक बल्लू मल्लाह पुत्र राजेश निवासी गिरिजापुरी थाना सुजौली जिला बहराइच कार चला रहा था। इनमें लालजी व बल्लू को छोड़कर अन्य सभी गिरजा बैराज में बेलदार हैं। बताते हैं कि वैवाहिक समारोह में शामिल होने के बाद रात में ही यह सभी लोग कार से गिरजा बैराज वापस जा रहे थे।

इस दौरान ढखेरवा गिरिजापुरी मार्ग पर कार अनियंत्रित होकर रेलिंग तोड़ती हुई नहर में जा गिरी। कार की स्पीड़ इतनी तेज थी कि नहर पुल पर लगी रेलिंग एक ही ठोकर में टूट गई। नहर में कार गिरने से हुए तेज धमाके से उधर से गुजर रहे राहगीरों सहित आसपास के ग्रामीण भी सकते में आ गए।

मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना देकर नाव आदि का इंतजाम कर पहले कार खींचकर नहर के किनारे की और फिर खिड़कियां तोड़कर सभी को बाहर निकाला। बताते हैं कि पानी में डूबने से जितेंद्र मल्लाह, घनश्याम मल्लाह, अजीमुल्ला, लालजी मल्लाह, सुरेंद्र मल्लाह की मौत हो गई। जबकि चालक बल्लू मल्लाह पुत्र राजेश निवासी गिरिजापुरी थाना सुजौली गंभीर रूप से जख्मी हो गया है।