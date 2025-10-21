Language
    लखीमपुर खीरी में दीपावली पर खूनी खेल: मंझले ने छोटे भाई को उतारा मौत के घाट, हंसिया से काटी गर्दन

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 11:45 AM (IST)

    लखीमपुर खीरी के कस्ता कस्बे में दीपावली पर एक भाई ने दूसरे भाई की हत्या कर दी। शराब के नशे में मंझले भाई ने छोटे भाई सतीश पर हंसिया से हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई। सतीश दीपावली मनाने गाजियाबाद से घर आया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी भाई की तलाश शुरू कर दी है।

    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    संवाद सूत्र, जागरण. लखीमपुर। कस्ता कस्बे में सोमवार रात शराब के नशे में मंझले भाई ने दीपावली पर घर आए अपने छोटे भाई पर हंसिया से वार कर मौत के घाट उतार दिया। इससे गांव में हड़कंप मच गया। सूचना पर पंहुची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी।

    दीपावली पर घर आए छोटे भाई की मंझले भाई ने की हत्या

     

    मितौली थाना क्षेत्र के कस्ता कस्बा निवासी सतीश उर्फ चौड़ा दीपावली पर घर आया था। सोमवार रात उसका मंझले भाई बिजेंद्र उर्फ बंटी से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। बताते हैं कि बंटी ने शराब पी रखी थी। नशे में बंटी ने सतीश के गले पर पास में पड़ी हंसिया से कई वार कर दिया। इससे वह लहूलुहान होकर गिर गया। घरवाले इलाज के लिए उसे सरकारी अस्पताल लेकर जाने लगे, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया।

     

    शराब के नशे में हंसिया से गले पर किए ताबड़तोड़ वार

     

    मृतक के बड़े भाई सूरज ने बताया कि सतीश गाजियाबाद में मजदूरी करने गया था। रविवार को दीवाली मनाने के लिए गांव आया था। जबकि मंझला भाई बंटी मां के साथ घर पर ही रहता था। रात 11 बजे के करीब बंटी शराब के नशे में घर आया और किसी बात को लेकर सतीश से झगड़ा करने लगा। मामला बढ़ने पर बंटी ने हंसिया से सतीश के गर्दन पर वार कर दिया। जब तक सतीश को ठेले पर लादकर प्राथमिक विद्यालय के पास पहुंचे सतीश की मौत हो गई। वहीं भाई पर हमला कर बंटी मौके से फरार हो गया। सूचना पर पंहुचे

     

    मितौली थाना क्षेत्र के कस्बा कस्ता का मामला


    कस्ता चौकी प्रभारी जयकृष्ण तिवारी ने शव व आला कत्ल कब्जे में लेकर आरोपित की तलाश शुरू कर दी है। उधर, हत्या की सूचना पर रात में ही एडिशनल एसपी पश्चिमी अमित कुमार राय ने घटनास्थल का मुआयना कर आरोपित की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के निर्देश दिए हैं।

    एएसपी अमित कुमार राय ने बताया कि दीपावली पर घर आए एक युवक का उसी के बड़े भाई ने हंसिया से वार कर हत्या कर दी थी। मौके से आला कत्ल बरामद हुआ है। आरोपित की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।