लखीमपुर में BJP नेता पर जानलेवा हमला, गाड़ी पर पथराव-फायरिंग; बाल-बाल बचे 

जागरण संवाददाता, लखीमपुर। सदर विधायक के बेहद करीबी रहे बीजेपी नेता शांतनु तिवारी पर रविवार देर रात कुछ लोगो ने जानलेवा हमला कर दिया। आरोप है कि हमलावरों ने पथराव ही नहीं किया, बल्कि फायरिंग तक की। ईंट पत्थर चलने से उनकी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई।. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

शहर के एलआरपी चौकी क्षेत्र में रविवार देर रात बीजेपी नेता शांतनु तिवारी पर अज्ञात उपद्रवियों ने जानलेवा हमला कर दिया. हमलावरों ने उनकी कार में भी काफी तोड़फोड़ की और मौके से फरार हो गए. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है।

बता दे कि भाजपा नेता शांतनु तिवारी अपने नए मकान के निर्माण स्थल का निरीक्षण करने गए थे। वापस आते समय सड़क किनारे करीब वाहनों को खड़ा कर कुछ युवक उपद्रव कर रहे थे। इस पर उन्होंने उन्हें समझाने का प्रयास किया। इससे युवक आक्रोशित हो गए।

देखते ही देखते मामला मारपीट तक पहुंच गया. हमलावरों ने लाठी-डंडों से ताबड़तोड़ वार किए और उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ डाले. बताया जा रहा है कि इस दौरान फायरिंग भी की गई. घटना के बाद सभी आरोपी मौके से भाग निकले। मौके पर पहुंची।