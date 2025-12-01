संवाद सूत्र, बिजुआ (लखीमपुर)। भंसड़िया क्रॉसिंग के निकट रविवार को लावारिस कुत्ते से एक बाइक टकराकर अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे बाइक पर सवार साले और बहनोई घायल हो गए। राहगीरों ने दोनो को एंबुलेंस से जिला अस्पताल भेजवाया। वहां इमरजेंसी ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सक ने साले को मृत घोषित कर दिया, जबकि घायल बहनोई को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। मृतक युवक बहनोई के साथ अपनी छोटी बहन के लिए रिश्ता देखने लखीमपुर के रामापुर जा रहा था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

भीरा थाना क्षेत्र के गांव भानपुर निवासी 25 वर्षीय आशीष कुमार मौर्य पुत्र बहादुर मौर्य रविवार को अपनी छोटी बहन के रिश्ते की बात करने के लिए पिपरावां निवासी बहनोई राम सिंह के साथ बाइक से लखीमपुर के रामापुर की ओर जा रहा था। इस दौरान भंसाडिया क्रासिंग पर पहुंचते ही बाइक के सामने अचानक एक लावारिश कुत्ता आ गया। इससे बाइक कुत्ते से टकराकर अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में बाइक सवार साले बहनोई घायल हो गए।