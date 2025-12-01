कुत्ते से टकराकर बाइक सवार युवक की मौत, बहनोई घायल; परिवार में मचा कोहराम
बिहार में एक हृदयविदारक घटना में, एक बाइक सवार युवक की कुत्ते से टकराकर मौत हो गई, जबकि उसका बहनोई घायल हो गया। यह दुर्घटना तब हुई जब वे बाइक पर यात्रा कर रहे थे। मृतक की पहचान [मृतक का नाम] के रूप में हुई है। इस घटना से परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।
संवाद सूत्र, बिजुआ (लखीमपुर)। भंसड़िया क्रॉसिंग के निकट रविवार को लावारिस कुत्ते से एक बाइक टकराकर अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे बाइक पर सवार साले और बहनोई घायल हो गए। राहगीरों ने दोनो को एंबुलेंस से जिला अस्पताल भेजवाया। वहां इमरजेंसी ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सक ने साले को मृत घोषित कर दिया, जबकि घायल बहनोई को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। मृतक युवक बहनोई के साथ अपनी छोटी बहन के लिए रिश्ता देखने लखीमपुर के रामापुर जा रहा था।
भीरा थाना क्षेत्र के गांव भानपुर निवासी 25 वर्षीय आशीष कुमार मौर्य पुत्र बहादुर मौर्य रविवार को अपनी छोटी बहन के रिश्ते की बात करने के लिए पिपरावां निवासी बहनोई राम सिंह के साथ बाइक से लखीमपुर के रामापुर की ओर जा रहा था। इस दौरान भंसाडिया क्रासिंग पर पहुंचते ही बाइक के सामने अचानक एक लावारिश कुत्ता आ गया। इससे बाइक कुत्ते से टकराकर अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में बाइक सवार साले बहनोई घायल हो गए।
उधर से गुजर रहे राहगीरों ने एंबुलेंस से दोनो को जिला अस्पताल भेजवाया, लेकिन वहां पहुंचने पर इमरजेंसी में मौजूद चिकित्सक ने आशीष को मृत घोषित कर दिया। जबकि प्राथमिक उपचार के बाद बहनोई को घर भेज दिया गया। युवक के मौत की सूचना घर पहुंचते ही कोहराम मच गया।
