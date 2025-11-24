शादी से पहले ही दूल्हे के घर आ धमकी दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड, दुल्हन के अरमानों पर फिरा पानी, फिर जो हुआ!

जागरण संवाददाता, लखीमपुर। प्रेमी और प्रेमिका के बीच हरदोई में शुरू हुए विवाद की आंच रविवार को गोला तक पहुंच गई। इसको लेकर गोला निवासी लड़की पक्ष के लोगों ने शादी से इनकार कर कोतवाली में तहरीर दी है। कोतवाली पुलिस ने हरदोई निवासी वर पक्ष के लोगों को कोतवाली बुलाकर लड़की पक्ष के लेागों के साथ वार्ता की है। वार्ता में लड़की पक्ष के लोगों ने शादी से मनाकर अब तक खर्च की गई धनराशि वापस दिलाने की मांग की है।

शहर के एक मुहल्ला निवासी एक व्यक्ति ने कोतवाली में तहरीर देकर बताया है कि उसने अपनी पुत्री का विवाह हरदोई निवासी एक युवक के साथ तय किया था। सोमवार को बारात आनी है। उन्होंने बताया कि दिल्ली निवासी एक युवती दिल्ली से पिछले दिनों युवक के घर हरदोई पुलिस लेकर पहुंच गई।

बताते हैं प्रेमिका ने प्रेमी के खिलाफ हरदोई पुलिस को तहरीर दी। इस पर हरदोई पुलिस ने कोतवाली पुलिस से संपर्क किया। बताते हैं कि रविवार को हरदोई से आए युवक के भाई और पिता से लेकर शहर निवासी लड़की पक्ष के लोगों के बीच वार्ता हुई।

बताया जाता है कि लड़की पक्ष के लोगों ने शादी करने से ही इनकार कर दिया है। बताया जाता है कि युवक दिल्ली में रहकर काम करता था, जिसका वहां पर एक अन्य धर्म की युवती से प्रेम प्रसंग हो गया। इधर, प्रेमी की शादी होने की जानकारी मिलने पर प्रेमिका उसके घर हरदोई पहुंच गई।