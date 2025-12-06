Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फिल्म अभिनेताओं के गुटखा और सिगरेट के प्रचार पर पाबंदी लगाए सरकार, बसपा नेता रामजी गौतम ने संसद में उठाई मांग

    By Dharmesh Kumar Shukla Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 02:39 PM (IST)

    बसपा नेता रामजी गौतम ने संसद में फिल्म अभिनेताओं द्वारा गुटखा और सिगरेट के प्रचार पर पाबंदी लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रचार युवाओं को गलत ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    फिल्म अभिनेताओं के गुटखा और सिगरेट के प्रचार पर पाबंदी लगाने की मांग।

    जागरण संवाददाता, लखीमपुर। बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद लखीमपुर के रहने वाले इं. रामजी गौतम ने उच्च सदन में मांग उठाई है कि बॉलीवुड के जितने भी अभिनेता और अभिनेत्रियां गुटखा, तंबाकू और सिगरेट के प्रचार में संलिप्त हैं उन पर तत्काल रोक लगाई जाए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    किसी भी अभिनेता या अभिनेत्री को यह अधिकार न दिया जाए कि वह गुटखा और सिगरेट की कंपनियों का प्रचार प्रसार करें। सांसद ने यह भी कहा है कि सरकार ने हालांकि गुटखा और सिगरेट पर एक्साइज ड्यूटी 70 फीसद लगाई है, सराहनीय कदम है लेकिन इसे 100 फीसद तक लगाना चाहिए ताकि युवाओं का ध्यान इस ओर से भंग हो।

    सांसद ने यह भी कहा है कि जिस तरह लीकर्स और भांग पर लाइसेंस अनिवार्य होता है। इस तरह से तंबाकू गुटखा और सिगरेट पर भी लाइसेंस के बिना बिक्री न करने दी जाए। इनके नियमों को भी कठोर किया जाए।

    इसके साथ ही अस्पताल स्कूल व अन्य सार्वजनिक स्थलों पर के आसपास इन सामग्रियों की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए सांसद ने अपने तीन मिनट के उद्बोधन में यह भी जानकारी दी कि देश में हर साल 15 लाख से ज्यादा लोग कैंसर की बीमारी से ग्रसित होते हैं और अपनी जान से भी हाथ धो बैठे हैं।

    इनमें से 40 फीसदी लोग सिगरेट और गुटखा तंबाकू जैसे पदार्थों का सेवन कर कैंसर जैसी बीमारियों की गिरफ्त में आ जाते हैं इसलिए ऐसी भयानक बीमारियों से बचने और लोगों में जागरूकता करने के लिए बेहद जरूरी है कि बॉलीवुड के फिल्मी कलाकार इसका प्रचार प्रसार न करें।