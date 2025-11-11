स्कूलों में तलाशे जाएंगे शुभांशु शुक्ला सरीखे अंतरिक्ष विज्ञानी, अटल उपग्रह प्रतियोगिता शुरू

जागरण संवाददाता, लखीमपुर खीरी। जिलों के माध्यमिक विद्यालयों में अब जल्द हीशुभांशु शुक्ला जैसे अंतरिक्ष वैज्ञानिक तलाशे जाएंगे। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने पूरे प्रदेश में अटल उपग्रह प्रतियोगिता शुरू करने की तैयारी शुरू कर दी है। यह देश की पहली विद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता होगी। जिसमें विद्यार्थियों को अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित टीम के रूप में आवेदन करना होगा, उन्हें इससे संबंधित जानकारियां जुटानी होगी। प्रतियोगिता में सफल होने वाले विद्यार्थियों को 25 हजार रुपये से लेकर 50 हजार व एक लाख रुपये तक के पुरस्कार मिलेंगे।



मंडलीय विज्ञान प्रगति अधिकारी लखनऊ डा. दिनेश कुमार ने बताया कि यह प्रतियोगिता लखनऊ मण्डल के साथ-साथ अपने सूबे से शुभांशु शुक्ला सरीखे नये अन्तरिक्ष विज्ञानी ग्रुप कैप्टन तैयार करेगी। उन्होंने बताया कि अटल उपग्रह।

यह प्रतियोगितादेश की प्रथम स्कूल स्तरीय उपग्रह डिज़ाइन और विकास पर आधारित प्रतियोगिता है। यह भारत रत्न और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की विरासत को समर्पित की गई है। जो कि माध्यमिक विद्यालयों के कक्षा छह से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए शुरू की गई है। इसके लिए विद्यार्थी टीम के रूप में आवेदन करेंगे, एक टीम में अधिकतम पांच सदस्य हो सकते हैं, प्रत्येक टीम के साथ उसी संकाय का एक गाइड टीचर होना जरूरी है।

संयुक्त शिक्षा निदेशक लखनऊ मंडल डा. प्रदीप कुमार ने अपर सचिव प्रशासन की ओर से जारी निर्देशों के क्रम में बताया कि लखनऊ मण्डल के सभी छह जिलों जिनमें खीरी जिला समेत लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, रायबरेली तथा उन्नाव के जिला विद्यालय निरीक्षकों को अपने अपने जिलों में अपने अधिकार क्षेत्र के सभी माध्यमिक विद्यालयों में इस प्रतियोगिता का व्यापक प्रचार प्रसार कराते हुए अन्तिम तिथि 30 नवम्बर तक अधिक से अधिक विद्यार्थियों के पंजीकरण कराने के निर्देश दिये हैं।