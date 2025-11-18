UPMSP: राज्य और मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार को लेकर जरूरी सूचना, आवेदन की तारीख भी जारी
लखीमपुर में राज्य और मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कारों के लिए 5 दिसंबर तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस बार संस्कृत विद्यालय के शिक्षक भी आवेदन कर सकते हैं। डीआईओएस विनोद मिश्र ने शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन करने का आग्रह किया है, ताकि शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर योगदान देने वालों को सम्मानित किया जा सके। यह पुरस्कार शिक्षा में नवाचार को प्रोत्साहित करता है।
संवादसूत्र, लखीमपुर। राज्य और मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार के लिए पांच दिसंबर तक आवेदन होगें। इसमें संस्कृत विद्यालय के शिक्षक भी इस बार आवेदन कर सकेगें। डीआईओएस ने अधिक से अधिक शिक्षकों को आवेदन करने के लिए कहा है।
डीआईओएस विनोद मिश्र ने बताया कि राज्य अध्यापक पुरस्कार और मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार के लिए upmsp.edu.in वेबसाइट पर आन लाइन आवेदन होगें। इसके लिए संस्कृत विद्यालयों के प्रधानाचार्य व अध्यापक भी आवेदन कर सकेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर योगदान देने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा।
इस पुरस्कार का उद्देश्य शिक्षा क्षेत्र में नवाचार और बेहतर शिक्षण कार्य करने वालों को सम्मानित कर प्रोत्साहित करना है। डीआईओएस ने बताया कि आवेदन प्रक्रिया 16 नवंबर से शुरू हो चुकी है। इसलिए जिले के सभी प्रधानाचार्य, प्राध्यापक, राजकीय, सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से लेकर संस्कृत विद्यालय के शिक्षक व प्रधानाचार्य अधिक से अधिक संख्या में आवेदन करें।
