UPMSP: राज्य और मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार को लेकर जरूरी सूचना, आवेदन की तारीख भी जारी

संवादसूत्र, लखीमपुर। राज्य और मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार के लिए पांच दिसंबर तक आवेदन होगें। इसमें संस्कृत विद्यालय के शिक्षक भी इस बार आवेदन कर सकेगें। डीआईओएस ने अधिक से अधिक शिक्षकों को आवेदन करने के लिए कहा है।

डीआईओएस विनोद मिश्र ने बताया कि राज्य अध्यापक पुरस्कार और मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार के लिए upmsp.edu.in वेबसाइट पर आन लाइन आवेदन होगें। इसके लिए संस्कृत विद्यालयों के प्रधानाचार्य व अध्यापक भी आवेदन कर सकेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर योगदान देने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा।