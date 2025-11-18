Language
    यूपी में आंगनबाड़ी केंद्रों पर निकली बंपर भर्ती, एक दिसंबर से शुरू होंगे आवेदन

    By Dharmesh Kumar Shukla Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 04:35 PM (IST)

    लखीमपुर में आंगनबाड़ी केंद्रों पर सहायिकाओं की कमी दूर करने के लिए शासन ने ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। 1 दिसंबर तक आवेदन किए जा सकते हैं। चयन मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा, जिसमें निराश्रित और दिव्यांग महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। सीडीओ ने जनता से दलालों से सावधान रहने और भ्रष्टाचार की शिकायत करने की अपील की है।

    संवाद सूत्र, लखीमपुर। आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यकर्ता और सहायिकाओं की कमी को पूरा करने के लिए शासन स्तर से प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। जिले में 60 से अधिक सुपरवाइजरों की तैनाती के बाद आंगनबाड़ी सहायिकाओं की नियुक्ति के लिए शासन से आनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। यह आवेदन एक दिसंबर तक देना है।

    सीडीओ अभिषेक कुमार ने बताया कि मेरिट लिस्ट के आधार पर नियुक्ति होनी है। इसमें निराश्रित, दिव्यांग महिला को वरीयता दी जाएगी। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता कक्षा 12 है और 18 से 35 वर्ष तक आयु होनी चाहिए। एक दिसंबर तक आनलाइन आवेदन के बाद दस्तावेजों की जांच की जाएगी और मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। सीडीओ ने आम जनता से अपील की है।

    किसी भी दलाल के चक्कर में न पड़ें। पूरी प्रक्रिया आनलाइन है, अगर नंबर अधिक है, तो चयन आपका ही होगा, किसी के बहकावे में न आएं। अगर कहीं कोई इसके नाम पर रुपयों की मांग करता है तो उसकी शिकायत जरूर करें।