कुछ दिन पहले अयोध्या में हुआ था ब्लास्ट, अब यूपी के इस शहर में एक घर और झाड़ियों में बरामद छिपाया हुआ विस्फोटक
उत्तर प्रदेश के शिवाला में पुलिस ने शकील अहमद, वसीम और माशूक अली के घरों पर छापा मारकर भारी मात्रा में आतिशबाजी सामग्री और विस्फोटक बरामद किया। पुलिस ने तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। छापेमारी में ओयल चौकी प्रभारी और अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है।
विस्फोटक घर पर रखकर बना रहे थे आतिशबाजी व पटाखाखीरी थाना पुलिस ने तीन घरों से बरामद किया करीब 25 किलो बारूद
संवाद सूत्र जागरण ओयल (लखीमपुर)। खीरी थाना पुलिस ने मुहल्ला शिवाला के तीन घरों पर छापा मारकर करीब 25 किलो विस्फोटक सहित करीब 125 किलो आतिशबाजी व पटाखे बरामद किया। इस मामले में तीन लोगों को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज किया है। पकड़े गए तीन लोग विस्फोटक लाकर घर पर आतिशबाजी व पटाखे बना रहे थे। विस्फोटक को घर के पास झाड़ियों में छिपाकर रखा गया था।
पिछले दिनों अयोध्या में हुए विस्फोट के बाद जिले कि पुलिस सुरक्षा को लेकर अलर्ट हो गई है। इस क्रम में निरंतर छापेमारी कर विस्फोटक और आतिशबाजी व पटाखों की बरामदगी हो रही है। इसके तहत मंगलवार देर रात खीरी थाना पुलिस ने कस्बे के मुहल्ला शिवाला के तीन घरों में छापा मारा। इन तीनों घरों में विस्फोटक लाकर आतिशबाजी बनाई जा रही थी।
पुलिस ने तीनों घरों से 125 किलो निर्मित आतिशबाजी व पटाखों के अलावा 25 किलो बारूद बरामद होने पर तीन लोगों को हिरासत में लिया गया। इन तीनों की निशानदेही पर पुलिस ने बारूद घर के पास की झाड़ियों से बरामद किया है।
शिवाला निवासी शकील अहमद, वसीम और माशूक अली के घर पर छापा मारकर भारी मात्रा में बनी हुई आतिशबाजी सामग्री व विस्फोटक बरामद किया गया। तीनो के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस दौरान ओयल चौकी प्रभारी पटेल राठी, एसआई शुभम कुमार, एस आई अजय कुमार सिंह सहित महिला व पुरुष सिपाही मौजूद रहे ।
निराला तिवारी, खीरी थाना प्रभारी
