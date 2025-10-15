विस्फोटक घर पर रखकर बना रहे थे आतिशबाजी व पटाखाखीरी थाना पुलिस ने तीन घरों से बरामद किया करीब 25 किलो बारूद

फोटो

संवाद सूत्र जागरण ओयल (लखीमपुर)। खीरी थाना पुलिस ने मुहल्ला शिवाला के तीन घरों पर छापा मारकर करीब 25 किलो विस्फोटक सहित करीब 125 किलो आतिशबाजी व पटाखे बरामद किया। इस मामले में तीन लोगों को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज किया है। पकड़े गए तीन लोग विस्फोटक लाकर घर पर आतिशबाजी व पटाखे बना रहे थे। विस्फोटक को घर के पास झाड़ियों में छिपाकर रखा गया था।

पिछले दिनों अयोध्या में हुए विस्फोट के बाद जिले कि पुलिस सुरक्षा को लेकर अलर्ट हो गई है। इस क्रम में निरंतर छापेमारी कर विस्फोटक और आतिशबाजी व पटाखों की बरामदगी हो रही है। इसके तहत मंगलवार देर रात खीरी थाना पुलिस ने कस्बे के मुहल्ला शिवाला के तीन घरों में छापा मारा। इन तीनों घरों में विस्फोटक लाकर आतिशबाजी बनाई जा रही थी।