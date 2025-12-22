Language
    लखीमपुर में सात SDM समेत 73 अफसरों को कारण बताओ नोटिस, परिषदीय स्कूलों के निरीक्षण में बरत रहे लापरवाही

    By Dharmesh Kumar Shukla Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 04:49 PM (IST)

    लखीमपुर खीरी में परिषदीय स्कूलों के निरीक्षण में लापरवाही बरतने पर सात SDM समेत 73 अफसरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। बेसिक शिक्षा विभाग ने य ...और पढ़ें

    सात एसडीएम सहित 73 अफसरों को कारण बताओ नोटिस।

    संवाद सूत्र, लखीमपुर। परिषदीय स्कूलों के निरीक्षण में अधिकारी दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। पिछले पांच महीने से अधिकारियों का यही रवैया है। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने निरीक्षण लक्ष्य पूर्ण न होने पर दिसंबर माह में भी सात एसडीएम सहित 73 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अधिकारियों की इस लापरवाही का असर सीएम डैशबोर्ड पर पड़ रहा है लेकिन जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं।

    हर महीने अधिकारियों को पांच-पांच स्कूलों के निरीक्षण का लक्ष्य दिया गया है। शासन का मानना है कि अधिकारियों के निरीक्षण से स्कूलों में सुधार होगा और कमियों पर कार्रवाई की जाएगी। शुरुआत में इसका पालन भी किया गया, लेकिन अब अधिकारी निरीक्षण से कतराने लगे हैं। दिसंबर माह में एक भी एसडीएम ने स्कूलों का निरीक्षण नहीं किया।

    बिजुआ, कुंभी, लखीमपुर मोहम्मदी, नकहा, पलिया पसगवां, फूलबेहड़, रमियाबेहड़ के खंड विकास अधिकारियों ने भी स्कूलों का रुख नहीं किया। बिजुआ, धौरहरा, ईसानगर, कुंभी, लखीमपुर, मोहम्मदी, नकहा, निघासन, पलिया, फूलबेहड़ के सीएचसी अधीक्षक भी स्कूलों का निरीक्षण करने नहीं गए।

    बांकेगंज, बेहजम, धौरहरा, ईसानगर, कुंभी, लखीमपुर, नकहा, पलिया, पसगवां, फूलबेहड़ के एडीओ पंचायत ने भी पूरे महीने लापरवाही दिखाई। बांकेगंज, बेहजम, बिजुआ, धौरहरा, ईसानगर, कुंभी, लखीमपुर, मितौली, मोहम्मदी, नकहा, निघासन, पलिया, पसगवां, फूलबेहड़ और रमियाबेहड़ के नायब तहसीलदार भी स्कूलों के निरीक्षण में हीलाहवाली कर रहे हैं।

    बिजुआ, धौरहरा, ईसानगर, कुंभी, लखीमपुर, मितौली, मोहम्मदी, नकहा, निघासन, पलिया, पसगवां, फूलबेहड़, रमियाबेहड़ के सीडीपीओ ने भी निरीक्षण का लक्ष्य पूरा नहीं किया। बेहजम, कुंभी, लखीमपुर, मितौली, मोहम्मदी, नकहा, निघासन, फूलबेहड़ और रमियाबेहड़ के सप्लाई इंस्पेक्टर ने भी स्कूलों के निरीक्षण कार्य को हल्के में लिया है।

    डीएम ने निर्देश दिया है जिन अधिकारियों का निरीक्षण लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है, वह अपना स्पष्टीकरण उपलब्ध कराएं कि किन परिस्थितियों में निरीक्षण कार्य पूर्ण नहीं किए गए।