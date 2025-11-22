Language
    लखीमपुर में 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म, गंभीर हालत में लखनऊ रेफर; आरोपी गिरफ्तार

    By Rakesh Mishra Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 07:35 PM (IST)

    लखीमपुर खीरी में एक विवाह समारोह में आई तीन साल की बच्ची के साथ 35 वर्षीय युवक ने दुराचार किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म की धाराओं में मामला दर्ज किया। बच्ची की हालत गंभीर होने पर उसे लखनऊ रेफर किया गया है। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, लखीमपुर खीरी। कस्बा क्षेत्र के एक गांव में गत दिवस आयोजित वैवाहिक समारोह में आई एक तीन साल की मासूम बच्ची संग दुराचार का मामला सामने आया है।

    आरोपित युवक की उम्र करीब 35 साल बताई जाती है। घरवालों की तहरीर पर मितौली थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मासूम का मेडिकल परीक्षण करवाया है।

    सूत्रों के मुताबिक बच्ची की हालत गंभीर होने के कारण उसे मेडिकल कालेज भेजा गया है। पुलिस ने पाक्सो, एससी-एसटी व दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपित को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

    सदर कोतवाली की चौकी महेवागंज के एक गांव निवासी तीन साल की मासूम अपनी मां के साथ मितौली थाना क्षेत्र के एक गांव में आयोजित शादी समारोह में शामिल होने गई थी। तीन वर्षीय बच्ची अन्य बच्चों के साथ घर के बाहर खेल रही थी। इस दौरान गांव निवासी एक युवक मासूम बच्ची को गोद में उठाकर मौके से गायब हो गया।

    बताते हैं कि कुछ देर घरवालों ने बच्ची न दिखने पर उसकी तलाश शुरू की। बताते हैं कि करीब दो तीन घंटे बाद गांव के बाहर से 35 वर्षीय श्याम पाल उर्फ पल्लू पुत्र वकील मल्लाह मासूम को गोद में लेकर आते दिखा। बच्ची के अस्त-व्यस्त कपड़े ठीक करते समय मां को अनहोनी को लेकर आशंका पुख्ता हो गई।

    घरवालों ने युवक को भीखमपुर चौकी पर ले जाकर पुलिस को सौंप दिया। एसओ रविंद्र सोनकर ने बताया कि रात करीब एक बजे मामले की सूचना मिली थी। इस पर उसे सीएचसी में भर्ती कराकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

    सीओ यादवेंद्र ने बताया कि पीड़िता को सीएचसी से जिला महिला अस्पताल भेजा गया है। उसे इंजरी है, लेकिन हालत सामान्य है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा गया था, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।