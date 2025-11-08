Language
    स्टेट बैंक शाखा में खाता खुलवाकर 25 करोड़ की ठगी, 96 युवाओं पर लटकी रही जांच की तलवार

    By Dharmesh Kumar Shukla Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 08:04 PM (IST)

    स्टेट बैंक शाखा में खाता खुलवाकर 25 करोड़ की ठगी का मामला सामने आया है। इस मामले में 96 युवाओं पर जांच की तलवार लटक रही है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और धोखाधड़ी में शामिल लोगों को पकड़ने के लिए प्रयास कर रही है।

    बैंक में खाता खोलवाकर 25 करोड़ की ठगी।

    संवादसूत्र, निघासन (लखीमपुर)। निघासन की स्टेट बैंक शाखा में खाता खोलवाकर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। जिसमें अब तक करीब 25 करोड़ रुपये की हेराफेरी की पुष्टि हुई है। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए पांच ठगों को हिरासत में लिया है साथ ही 150 खातों को फ्रीज कर दिया है, जबकि करीब 96 युवाओं पर जांच की तलवार लटक रही है।

    कस्बे के इंद्रपुरी वार्ड निवासी संदीप ने बताया कि दुबहा निवासी दिव्यांश मौर्य ने उससे कुछ लोगों के आधार कार्ड और फोटो लाने को कहा। प्रति आधार चार हजार रुपये देने का झांसा देकर उसने कई युवकों से दस्तावेज एकत्र करा लिए। बाद में इन दस्तावेजों से स्टेट बैंक में खाते खोलवाए गए।

    कुछ समय बाद जब खाताधारक बैंक पहुंचे तो पता चला कि खातों पर बड़े पैमाने पर आनलाइन लेनदेन हो चुका है। ये जानकर संदीप कुमार ने पुलिस से शिकायत की तब जांच में सामने आया कि ठगों ने उन्हीं खातों से आनलाइन गेम के माध्यम से करोड़ों की हेराफेरी की।

    पुलिस जांच में यह राजफाश हुआ है कि ठग विदेशी करेंसी को भी आनलाइन गेम के जरिए भारतीय मुद्रा में तब्दील कर रहे थे। गेम के नाम पर रकम विभिन्न खातों में ट्रांसफर होती रही और निकासी ठगों द्वारा की जाती रही।

    बैंक अधिकारियों ने आनन-फानन में संदिग्ध लेनदेन देख खातों को फ्रीज कर दिया। बताया जाता है कि पुलिस ने निघासन और आसपास के इलाकों से पांच लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। कई खाताधारकों ने पुलिस को बताया कि उनके एटीएम कार्ड और पासबुक अब भी ठगों के पास हैं। जांच में सामने आया है कि इस धंधे में क्षेत्र के लगभग 96 युवा शामिल हैं।

    प्रभारी निरीक्षक महेशचंद ने बताया कि इंद्रपुरी वार्ड के रहने वाले संदीप कुमार की तहरीर पर शाहबाज निवासी तिकुनिया, दिव्यांश मौर्य निवासी दुबहा, और सुमित निवासी मोहनलालपुरवा के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।