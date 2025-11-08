स्टेट बैंक शाखा में खाता खुलवाकर 25 करोड़ की ठगी, 96 युवाओं पर लटकी रही जांच की तलवार

संवादसूत्र, निघासन (लखीमपुर)। निघासन की स्टेट बैंक शाखा में खाता खोलवाकर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। जिसमें अब तक करीब 25 करोड़ रुपये की हेराफेरी की पुष्टि हुई है। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए पांच ठगों को हिरासत में लिया है साथ ही 150 खातों को फ्रीज कर दिया है, जबकि करीब 96 युवाओं पर जांच की तलवार लटक रही है।

कस्बे के इंद्रपुरी वार्ड निवासी संदीप ने बताया कि दुबहा निवासी दिव्यांश मौर्य ने उससे कुछ लोगों के आधार कार्ड और फोटो लाने को कहा। प्रति आधार चार हजार रुपये देने का झांसा देकर उसने कई युवकों से दस्तावेज एकत्र करा लिए। बाद में इन दस्तावेजों से स्टेट बैंक में खाते खोलवाए गए।

कुछ समय बाद जब खाताधारक बैंक पहुंचे तो पता चला कि खातों पर बड़े पैमाने पर आनलाइन लेनदेन हो चुका है। ये जानकर संदीप कुमार ने पुलिस से शिकायत की तब जांच में सामने आया कि ठगों ने उन्हीं खातों से आनलाइन गेम के माध्यम से करोड़ों की हेराफेरी की।

पुलिस जांच में यह राजफाश हुआ है कि ठग विदेशी करेंसी को भी आनलाइन गेम के जरिए भारतीय मुद्रा में तब्दील कर रहे थे। गेम के नाम पर रकम विभिन्न खातों में ट्रांसफर होती रही और निकासी ठगों द्वारा की जाती रही।

बैंक अधिकारियों ने आनन-फानन में संदिग्ध लेनदेन देख खातों को फ्रीज कर दिया। बताया जाता है कि पुलिस ने निघासन और आसपास के इलाकों से पांच लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। कई खाताधारकों ने पुलिस को बताया कि उनके एटीएम कार्ड और पासबुक अब भी ठगों के पास हैं। जांच में सामने आया है कि इस धंधे में क्षेत्र के लगभग 96 युवा शामिल हैं।