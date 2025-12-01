लखीमपुर में 20 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शुरू होगी कंप्यूटर लैब, प्रिंसिपल को लखनऊ में दिया जाएगा प्रशिक्षण

संवाद सूत्र, लखीमपुर। माध्यमिक शिक्षा परिषद से संबद्ध जिले के लगभग 20 विद्यालयों में कंप्यूटर लैब शुरू होने वाली है। इसमें हाईस्कूल तथा इंटर दोनों तरह के विद्यालय शामिल किए गए हैं, यहां के प्रधानाचार्यों को लखनऊ में एक दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जहां उन्हें कंप्यूटर लैब के बारे में सावधानियां,उनके रखरखाव के बारे में बताया जाएगा।

इसके बाद इन विद्यालयों में कंप्यूटर की शिक्षा शुरू होगी। जिससे विद्यार्थियों को कंप्यूटर की पढ़ाई आसान हो सके, ग्रामीण क्षेत्र के इन विद्यालयों पर शासन की ओर से विशेष ध्यान देते हुए कंप्यूटर की शिक्षा शुरू की गई है।

शिक्षा नीति में हो रहे नये बदलावों के तहत माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर की अधिक से अधिक जानकारी देने के लिए शिक्षा विभाग ने सूचना तकनीक के तहत ये प्रयास शुरू किए गए हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक विनोद कुमार मिश्र ने बताया कि जिले के के लगभग 20 विद्यालयों में हो रही कंप्यूटर शिक्षा की शुरुआत विद्यार्थियों को कंप्यूटर शिक्षा में आगे बढ़ाने का काम करेगी,अब उन्हें इसके लिए प्राइवेट स्कूलों की मदद नहीं लेनी होगी।