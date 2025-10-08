Language
    घर में खाना खा रही बच्ची को तेंदुए ने मार डाला, लखीमपुर में 'दरिंदे' का कहर लगातार जारी

    By Jagran News Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 12:11 AM (IST)

    लखीमपुर खीरी में तेंदुए का आतंक जारी है। खंभारखेड़ा गांव में गुड्डू की छह वर्षीय बेटी इनाया को तेंदुआ उस वक़्त उठा ले गया जब वह खाना खा रही थी। तेंदुए ने बच्ची की गर्दन पर हमला किया और उसे खेत में घसीट ले गया। ग्रामीणों के शोर मचाने पर तेंदुआ बच्ची को घायल छोड़कर भाग गया लेकिन अस्पताल में बच्ची ने दम तोड़ दिया।

    जागरण संवाददाता, लखीमपुर। खीरी में तेंदुए का कहर लगातार जारी है। खंभारखेड़ा के पीछे गांव खमरिया निवासी गुड्डू के छह वर्षीय पुत्री इनाया को तेंदुआ उस समय उठा ले गया, जब वह घर पर खाना खा रही थी। 

    शारदानगर क्षेत्र के खंभार खेड़ा गांव में आज मंगलवार शाम तेंदुए ने फैयाजुद्दीन की पुत्री इनाया पर हमला कर उसकी गर्दन दबोच ली और खेत की ओर घसीट ले गया। ग्रामीणों के शोर मचाने पर तेंदुआ बच्ची को करीब डेढ़ किलोमीटर दूर खेत में घायल छोड़कर भाग गया।

    सूचना मिलते ही महेवागंज चौकी प्रभारी रजनीश त्रिपाठी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और गंभीर रूप से घायल बच्ची को बाइक से जिला अस्पताल भिजवाया। बच्ची की हालत बेहद नाजुक थी और गांव में  दहशत का माहौल बन गया।

    इधर, वन विभाग की टीम भी मोतीपुर जिला अस्पताल पहुंची। लेकिन उससे पहले ही बच्ची ने दम तोड़ दिया। रेंजर अभय मल्ल के अनुसार तेंदुए के हमले में बच्चों के सारे शरीर पर चोटों के निशान हैं। तेंदुआ शरीर के किसी हिस्से को खा नहीं पाया है।