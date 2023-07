Lakhimpur Leopard Attack: झोपड़ी में सो रही बुजुर्ग महिला पर को खींच ले गया तेंदुआ, उतारा मौत के घाट

रामनगर बगहा निवासी रामकली (75) गांव धर्मपुर रेतिया के पास फसल रखवाली के लिए अपने खेत में झोपड़ी बनाकर पुत्र रामेश्वर के साथ रह रही थीं। मंगलवार की सुबह रामकली झोपड़ी में सो रही थीं तभी तेंदुआ उस पर हमला कर उसे चारपाई से कुछ दूर खेतों में खींच ले गया। चीख-पुकार सुनकर खेतों में काम कर रहे पुत्र समेत अन्य लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया।

ढखेरवा (लखीमपुर), संवाद सूत्र। पढुआ थाना क्षेत्र के धर्मपुर रेतिया गांव के पास मंगलवार सुबह फसल रखवाली के लिए खेत में बनी झोपड़ी में सो रही एक बुजुर्ग महिला पर तेंदुए ने हमला कर दिया। तेंदुआ उसे कुछ दूर तक खींच ले गया। महिला की चीख-पुकार सुनकर खेतों में काम कर रहे ग्रामीणों ने शोर मचाया तो तेंदुआ महिला को छोड़कर खेतों में भाग गया। हमले में घायल महिला की कुछ देर बाद मौत हो गई। मह‍िला को खेत में खींच ले गया था तेंदुआ रामनगर बगहा निवासी रामकली (75) पत्नी पुत्ती लाल घाघरा नदी के पार गांव धर्मपुर रेतिया के पास फसल रखवाली के लिए अपने खेत में झोपड़ी बनाकर पुत्र रामेश्वर के साथ रह रही थीं। मंगलवार की सुबह रामकली झोपड़ी में सो रही थीं, तभी तेंदुआ उस पर हमला कर उसे चारपाई से कुछ दूर खेतों में खींच ले गया। चीख-पुकार सुनकर खेतों में काम कर रहे पुत्र समेत अन्य लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। तेंदुए के हमले में मह‍िला की मौत धौरहरा वन क्षेत्राधिकारी नृपेंद्र कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि तेंदुए के हमले में मह‍िला की मौत हुई है। उन्होंने जंगल इलाके में अपने खेतों पर काम करने वाले ग्रामीणों को सतर्क रहने की हिदायत दी है। रेंजर ने बताया कि मृतक महिला के आश्रितों को आर्थिक सहायता के लिए कार्रवाई की जा रही है।

