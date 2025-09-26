लखीमपुर में बेलापरसुआ के ग्रामीणों को जल्द मिलेगी नजदीकी थाने की सौगात, SP संकल्प शर्मा ने शासन को भेजा प्रस्ताव

लखीमपुर खीरी के बेलापरसुआ गांव में ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए एसपी ने शासन को नया थाना खोलने का प्रस्ताव भेजा है क्योंकि वर्तमान थाना सौ किलोमीटर दूर है। जंगल के रास्ते से खतरा बना रहता है। हाईकोर्ट अधिवक्ता ने भी सहयोग की अपील की है। वहीं औरंगाबाद चौकी में 15 दिनों से दरोगा का पद खाली है जिससे न्याय मिलने में दिक्कत हो रही है।

संवाद सूत्र, लखीमपुर। बेलापरसुआ के ग्रामीणों को जल्द ही नजदीकी थाने की सौगात मिल सकती है,क्योंकि ग्रामीणों की समस्याओं केा देखते हुए एसपी ने शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। बेलापरसुआ गांव चंदनचौकी कोतवाली क्षेत्र में आता है। गांव और थाने के बीच की दूरी करीब सौ किलोमीटर है। हालांकि एक रास्ता जंगल होकर है, जिसकी दूरी करीब 15-16 किलोमीटर है। मगर, इस रास्ते में पांच से छह किलोमीटर रास्ता जंगल का है, जो कच्चा है और इस पर हिंसक जानवरों का भी खतरा रहता है। ग्रामीण बताते हैं कि गांव में नेटवर्क भी बेहतर तरीके से काम नहीं करता है। ऐसे में किसी प्रकार की अनहोनी होने पर

कोतवाली की ही दौड़ लगानी पड़ती है। इसके लिए बेलरायां से निघासन, पलिया और फिर चंदनचौकी पहुंचते है। इससे करीब सौ किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। मगर, जंगल के रास्ते से होकर जाने में जान का खतरा रहता है। ग्रामीणों की इस समस्या को देखते हुए हाईकोर्ट के अधिवक्ता सैययद मोहम्मद हैदर रिजवी ने अपर पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर ग्रामीणों की सुविधा के लिए बेलापरसुआ गांव को तिकुनियां थाने की चौकी बेलरायां से जोड़ने की मांग की है।

औरंगाबाद चौकी की कुर्सी 15 दिन से खाली औरंगाबाद: मैगलगंज थाने की चौकी औरंगाबाद में 15 दिन से दरोगा की कुर्सी खाली है। इससे फरियादियों को न्याय पाने में दिक्क्त हो रही है। सात सितंबर को एसपी ने औरंगाबाद चौकी प्रभारी अनूप मिश्रा का थाना संपूर्णानगर तबादला कर दिया था। इसके बाद अभी तक किसी चौकी प्रभारी की तैनाती नहीं हुई। इससे ग्रामीणों को न्याय पाने के लिए थाने की दौड़ लगानी पड़ रही है।