    'अब मैं जीना नहीं चाहता हूं', छोटे बेटे को फोन पर ये बात कहने के बाद बुजुर्ग ने नहर में लगा दी छलांग

    By vikas sahay Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 05:56 PM (IST)

    लखीमपुर खीरी के नकहा में एक बुजुर्ग ने घरेलू विवाद के चलते नहर में छलांग लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। घटना से पहले उसने अपने साले और बेटे को फोन पर इसकी जानकारी दी। सूचना के बाद भी पुलिस की देरी से ग्रामीणों में आक्रोश है। तैराकों ने बुजुर्ग की तलाश शुरू कर दी है।

    गोताखोरों की मदद से तलाश में जुटी पुलिस व ग्रामीण।

    संवाद सूत्र, नकहा। घरेलू विवाद में बुधवार सुबह एक बजुर्ग ने नहर में छलांग लगा दी। यह देखकर उधर से गुजर रहे लोगों का पुल पर मजमा लग गया। बताते हैं कि नहर में कूदने से पहले बुजुर्ग ने अपने साले और छोटे बेटे को फोन कर बताया कि अब मैं जीना नहीं चाहता हूं। इतना कहने के बाद फोन काट कर नहर में छलांग लगा दी। सूचना के बाद भी पुलिस के न पहुंचने पर कुछ तैराकों ने तलाश शुरू कर दी थी।

    खीरी क्षेत्र के गांव ककरहा निवासी 55 वर्षीय संतोष कुमार पुत्र गया प्रसाद ने बुधवार सुबह अमृतागंज पुल पर पहुंचकर साइकिल खड़ी कर मोबाइल रख दिया। साइकिल पर हंसिया भी लगा था। नहर में कूदने की वजह पत्नी से किसी बात को लेकर विवाद होना बताया जाता है। बताते हैं कि बुधवार सुबह संतोष घर से हरैया गांव स्थित खेत से चारा लाने की बात कहकर निकले थे। अमृतागंज पुल पर खंभारखेडा स्थित ससुराल में साले को फोन कर कहा कि वह जीना नहीं चाहता है। इसके बाद छोटे बेट राहुल को फोनकर यही बताकर फोन काटकर नहर में छलांग लगा दी। लोगों ने नहर में बुजुर्ग की तलाश शुरू कर दी है।

    मदद के लिए नहीं पहुंचे जिम्मेदार, ग्रामीणों में रोष

    बुजुर्ग के नहर में कूदने की जानकारी होने के बाद भी खीरी थाने से न तो पुलिस पहुंची और न ही पुलिस ने गोताखोर भेजवाए। इससे पुल पर मौजूद घरवालों से लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है। ग्रामीणों ने बताया कि एसआइ ने कहा कि ओयल में घटना हो गई है। हम वहीं हैं इसलिए नहीं आ सकते।

    घटना की जानकारी मिली है। चौकी का स्टाफ वहां पर मौजूद रहे। नहर में कूदे बुजुर्ग की तलाश कराई जा रही है।- निराला तिवारी, थाना प्रभारी खीरी