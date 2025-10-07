Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में खीरी के 10 शिक्षक करेंगे भागीदारी, टीएलएम प्रदर्शनी में दिखेगी प्रतिभा

    By rakesh mishra Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 01:26 PM (IST)

    लखीमपुर खीरी में जिला स्तरीय शिक्षण अधिगम सामग्री (टीएलएम) प्रदर्शनी के बाद अब राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में जिले के 10 शिक्षक भाग लेंगे। इन शिक्षकों का चयन उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर किया गया है। जिला विद्यालय निरीक्षक विनोद कुमार मिश्रा ने बताया कि ये शिक्षक जल्द ही राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे।

    prefferd source google
    Hero Image
    राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जिले के 10 शिक्षक करेंगे भागीदारी।

    जागरण संवाददाता, लखीमपुर। शिक्षण अधिगम सामग्री (टीएलएम) की जिला स्तरीय प्रदर्शनी के बाद के बाद अब राज्य स्तरीय प्रदर्शनी होनी है जिसमें जिले से विजेता 10 शिक्षक भागीदारी करेंगे। जिला स्तरीय प्रदर्शनी में अपने बेहतर प्रदर्शन को लेकर इन्हें राज्य स्तरीय प्रदर्शनी के लिए भी चयनित किया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    27 सितंबर को जिला मुख्यालय के राजकीय इंटर कालेज में शिक्षण अधिगम सामग्री टीएलएम की एक दिवसीय दर्शनी में माडलों के आधार पर 10 विजेता घोषित हुए हैं।जो कि विज्ञान,भूगोल समेत अलग-अलग विषयों के हैं, इन सभी को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में लखनऊ में भागीदारी करनी है, इन सभी शिक्षकों के माडल को राज्य स्तर के नोडल अधिकारियों ने पुरस्कृत करने के लिए चुना है।

    जिला विद्यालय निरीक्षक विनोद कुमार मिश्रा ने बताया कि जल्दी ही यह विजेता शिक्षक टीएलएम की राज्यस्तरीय प्रदर्शनी में शामिल होंगे।

    ये हैं विजेता शिक्षक

    • समरेंद्र कुमार ,भूगोल, राजकीय हाईस्कूल कृष्ण नगर कालोनी
    • दुर्गा प्रसाद, अर्थशास्त्र, राजकीय हाई स्कूल लाखुन ईसानगर
    • सैयद मो.एजाज रसायन विज्ञान, राजकीय इंटर कालेज लखीमपुर
    • आशीष कुमार यादव,गणित, राजकीय हाईस्कूल ज्ञानसिंह पुरवा ओयल
    • अजय कुमार सैनी, इतिहास, राजकीय हाई स्कूल तिकोना फार्म
    • मनीष जुनेजा, भौतिक विज्ञान, पंडित दीनदयाल इंटर कालेज लुधौरी, निघासन
    • कुसुम पटेल, हिंदी, राजकीय कन्या हाई स्कूल गूम, फूलबेहड़,
    • कमलाकांत मिश्र, जीव विज्ञान, राजकीय हाईस्कूल ज्ञान सिंह पुरवा
    • अंकित विद्यार्थी,नागरिक शास्त्र, राजकीय हाईस्कूल ककरहा
    • संदीप कुमार अंग्रेजी राजकीय हाई स्कूल फजल नगर ग्रंट