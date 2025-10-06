Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    खीरी हिंसा में गवाह को धमकाने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री टेनी और बेटे आशीष पर मुकदमा, पुलिस ने शुरू की तफ्तीश

    By Jagran News Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 08:01 PM (IST)

    लखीमपुर खीरी के तिकुनिया कांड में एक नया मोड़ आया है। एक गवाह बलजिंदर सिंह ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी और उनके बेटे आशीष मिश्र मोनू पर धमकी देने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। पढ़ुवा थाने में दर्ज इस मुकदमे में गवाह ने गवाही न देने के लिए धमकी मिलने की बात कही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी की फाइल फोटो।

    जागरण संवाददाता, लखीमपुर। खीरी जिले में चार साल पहले हुई खीरी जिले के तिकुनिया कांड मामले में एक नया मोड़ आ गया है। इस मामले में एक गवाह ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी व उनके बेटे आशीष मिश्र मोनू पर धमकाने का मुकदमा दर्ज कराया है। ये मुकदमा खीरी जिले के पढ़ुवा थाने में दर्ज की गई है। पुलिस ने लंबी जांच के बाद गवाह बलजिंदर सिंह की तहरीर पर ये मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तीन अक्टूबर 2021 को खीरी जिले के तिकुनिया कस्बे में हुई हिंसा के दौरान आठ लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में तत्कालीन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी व उनके बेटे आशीष मिश्रा माेनू पर आरोप था कि आशीष मिश्रा की थार गाड़ी से कई किसानों को रौंद कर मौत के घाट उतार दिया गया। इस मामले में दो मुकदमे भी तिकुनिया कोतवाली में पंजीकृत हुए थे। जिनकी सुनवाई जिला जज पंचम की अदालत में चल रही है और अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को है।

    इस मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है यहां पढ़ुवा थाना क्षेत्र के गांव कठौवा निवासी गवाह बलजिंदर सिंह का कहना है कि उनको इस मामले में गवाही न देने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी व आशीष मिश्रा मोनू ने धमकी दी है कि वह मुकदमे में गवाही न दें इस मामले की तहरीर पढ़ुवा थाने में मिलने के बाद पुलिस ने आरोपों की जांच पड़ताल की, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया।

    कोतवाली प्रभारी पढ़ुवा विवेक कुमार उपाध्याय ने बताया कि इस मामले में बलजिंदर सिंह की तहरीर पर पहले पूरे मामले की जांच पड़ताल की गई, जिसके बाद यह मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री व उनके बेटे आशीष मिश्रा पर गवाह को डराना धमकाने व जान से मारने की धमकी देने, आपराधिक षड्यंत्र रचने जैसे अपराधों की धाराएं लगाई गई है। इस मामले में जिला जज पंचम की अदालत में सुनवाई चल रही है जिसमें अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को सुनिश्चित है।

    यह भी पढ़ें- फसल बर्बाद हो जाए तो सरकार से कैसे लें मुआवजा, किस योजना में करें अप्लाई? यहां जानें डिटेल