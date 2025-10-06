खीरी हिंसा में गवाह को धमकाने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री टेनी और बेटे आशीष पर मुकदमा, पुलिस ने शुरू की तफ्तीश

लखीमपुर खीरी के तिकुनिया कांड में एक नया मोड़ आया है। एक गवाह बलजिंदर सिंह ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी और उनके बेटे आशीष मिश्र मोनू पर धमकी देने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। पढ़ुवा थाने में दर्ज इस मुकदमे में गवाह ने गवाही न देने के लिए धमकी मिलने की बात कही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, लखीमपुर। खीरी जिले में चार साल पहले हुई खीरी जिले के तिकुनिया कांड मामले में एक नया मोड़ आ गया है। इस मामले में एक गवाह ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी व उनके बेटे आशीष मिश्र मोनू पर धमकाने का मुकदमा दर्ज कराया है। ये मुकदमा खीरी जिले के पढ़ुवा थाने में दर्ज की गई है। पुलिस ने लंबी जांच के बाद गवाह बलजिंदर सिंह की तहरीर पर ये मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

तीन अक्टूबर 2021 को खीरी जिले के तिकुनिया कस्बे में हुई हिंसा के दौरान आठ लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में तत्कालीन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी व उनके बेटे आशीष मिश्रा माेनू पर आरोप था कि आशीष मिश्रा की थार गाड़ी से कई किसानों को रौंद कर मौत के घाट उतार दिया गया। इस मामले में दो मुकदमे भी तिकुनिया कोतवाली में पंजीकृत हुए थे। जिनकी सुनवाई जिला जज पंचम की अदालत में चल रही है और अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को है।

इस मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है यहां पढ़ुवा थाना क्षेत्र के गांव कठौवा निवासी गवाह बलजिंदर सिंह का कहना है कि उनको इस मामले में गवाही न देने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी व आशीष मिश्रा मोनू ने धमकी दी है कि वह मुकदमे में गवाही न दें इस मामले की तहरीर पढ़ुवा थाने में मिलने के बाद पुलिस ने आरोपों की जांच पड़ताल की, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया।