Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी में भोजपुरी फिल्म 'दबंग लुटेरे' की शूटिंग पूरी, रजा मुराद इस दमदार किरदार में आएंगे नजर

    By rakesh mishra Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 01:43 PM (IST)

    भोजपुरी फिल्म दबंग लुटेरे की शूटिंग लखीमपुर खीरी सहित कई खूबसूरत स्थानों पर पूरी हो चुकी है। फिल्म में राज चक्रवर्ती हीरो के भाई की भूमिका में हैं जिनकी मूर्ति चोरों से संघर्ष में हत्या हो जाती है। अली खान एसपी की मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म में रजा मुराद मुख्यमंत्री के किरदार में दिखेंगे। निर्माताओं को उम्मीद है कि यह फिल्म दर्शकों को खूब पसंद आएगी।

    prefferd source google
    Hero Image
    लखीमपुर में हुई भोजपुरी फिल्म दबंग लुटेरे की शूटिंग।

    जागरण संवाददाता, लखीमपुर। भोजपुरी सिनेमा प्रेमियों के लिए खुशखबरी है। उस्मानी फिल्म प्रोडक्शन बैनर तले बन रही भोजपुरी फिल्म दबंग लुटेरे की शूटिंग लखीमपुर सहित नैनीताल, मसूरी, देहरादून और मुंबई की खूबसूरत लोकेशनों पर पूरी की गई है। फिल्म रोमांच, एक्शन और मनोरंजन का शानदार मिश्रण पेश करेगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शहर से सटी ग्रामसभा भनसरिया के मजरा विष्णुपुर निवासी राज चक्रवर्ती, जो अब तक 100 से अधिक भोजपुरी फिल्मों में खलनायक का किरदार निभा चुके हैं, इस फिल्म में हीरो के बड़े भाई शंकर की भूमिका में दिखाई देंगे। कहानी में वे मूर्ति चोरों के गिरोह से टकराते हैं और अष्टधातु की मूर्ति को लेकर संघर्ष के बीच उनकी हत्या हो जाती है।

    फिल्म में मुख्य भूमिका में मुंबई के अभिनेता अली खान एसपी की भूमिका निभा रहे हैं। वहीं खीरी जिले से जुड़े कई कलाकार भी फिल्म का हिस्सा हैं। इनमें अयाज खान, रवींद्र यादव, अराफात उस्मानी, रामनरेश, शाबान अंसारी, ज्ञानेन्द्र वर्मा, उमर खान, रईस अहमद उस्मानी, शिवानी, प्रिया, राजा हसन, परी सिंह, शान अवस्थी और अन्य स्थानीय कलाकार शामिल हैं। इनके अभिनय से फिल्म में क्षेत्रीय जुड़ाव और प्रामाणिकता का रंग और गहरा होगा।

    फिल्म का निर्माण अराफात अली उस्मानी और रवि यादव ने किया है, जबकि निर्देशन की जिम्मेदारी शोएब अहमद (बबलू) और विशाल सिंह ने साझा की है। कोरियोग्राफी और वीडियोग्राफी सोनू चंद ने संभाली है और फाइट मास्टर के रूप में राज चक्रवर्ती ने दमखम दिखाया है।

    विशेष आकर्षण के रूप में बालीवुड के मशहूर विलेन रजा मुराद भी इस फिल्म में मुख्यमंत्री की भूमिका निभाते नजर आ सकते हैं। इससे पहले अराफात उस्मानी की फिल्म बबलू की दुल्हनिया रिलीज हो चुकी है। निर्माता-निर्देशक को उम्मीद है कि दबंग लुटेरे भोजपुरी दर्शकों को एक्शन और रोमांच से भरपूर नया सिनेमाई अनुभव प्रदान करेगी।