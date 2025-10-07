मौसम से फसल खराब होने पर 72 घंटे में बीमा कंपनी को दें सूचना, इन नंबरों पर करें कॉल

लखीमपुर खीरी में कृषि विभाग ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ दिलाने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। भारी वर्षा भूस्खलन या बिजली से नुकसान होने पर बीमा मिलेगा। कटाई के बाद नुकसान होने पर भी किसान दावा कर सकते हैं लेकिन 72 घंटे में सूचना देना अनिवार्य है। खरीफ 2025 में बीमा कराने वाले किसान ही योजना का लाभ उठा पाएंगे।

संवाद सूत्र, लखीमपुर। प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ दिलाने के लिए कृषि विभाग ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिला कृषि अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने बताया कि भारी वर्षा, जलभराव (धान को छोड़कर), भूस्खलन, बादल फटना या आकाशीय बिजली से आग लगने जैसी घटनाओं में बोई गई अधिसूचित फसलों को बीमा कवरेज प्रदान किया गया है।

इसके अलावा कटाई के बाद खेत में सुखाने के लिए रखी फसल को ओलावृष्टि, चक्रवात या बेमौसम बारिश से नुकसान होने पर भी किसान बीमा दावे का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि किसान 72 घंटे के भीतर अपनी क्षति की सूचना संबंधित बीमा कंपनी को दें।