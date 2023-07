Lakhimpur: बुलेट से ससुराल जा रहे दंपती को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, पति की मौत; 2 माह पहले ही हुई थी शादी

एनएच 730 पर ईसानगर थाना क्षेत्र से बुलेट पर सवार होकर देर रात अपने ससुराल जा रहे पति पत्नी को अदलीशपुर गांव के पास अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। ईसानगर पुलिस ने पति को सीएचसी खमरिया भेजा वहीं पत्नी को सीएचसी धौरहरा में भर्ती कराया।सीएचसी खमरिया में डाक्टर ने पति को मरा हुआ घोषित कर दिया।

बुलेट से ससुराल जा रहे दंपती को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर

संवादसूत्र, धौरहरा (लखीमपुर): एनएच 730 पर ईसानगर थाना क्षेत्र से बुलेट पर सवार होकर देर रात अपने ससुराल जा रहे पति पत्नी को अदलीशपुर गांव के पास अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। ईसानगर पुलिस ने पति को सीएचसी खमरिया भेजा वहीं पत्नी को सीएचसी धौरहरा में भर्ती कराया।सीएचसी खमरिया में डाक्टर ने पति को मरा हुआ घोषित कर दिया वहीं दूसरी ओर पत्नी की हालत गंभीर बनी हुई है। सड़क हादसे में हुए घायल ससुराल जा रहे दंपती एनएच 730 पर थाना ईसानगर क्षेत्र के नगरिया गांव निवासी 25 वर्षीय कुलदीप पुत्र पैकरमा बीते मंगलवार की रात करीब 8 बजे अपनी पत्नी को साथ लेकर थाना खमरिया क्षेत्र के रसूलपुर गांव में स्थित ससुराल को जा रहा था। इसी बीच अदलिशपुर के पास किसी अज्ञात वाहन ने दंपती को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों गंभीर रूप से घायल हो गये। सड़क दुर्घटना में पति की मौत, पत्नी घायल घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुचीं ईसानगर पुलिस ने पति को सीएचसी खमरिया तो पत्नी को धौरहरा सीएचसी में भर्ती कराया जहां सीएचसी खमरिया में डाक्टर ने पति कुलदीप को मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरी ओर पत्नी की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जाता है कि दोनों की शादी करीब दो महीने पहले ही हुई थी और कुलदीप को शादी में बुलेट बाइक मिली थी।

