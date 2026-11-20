जागरण संवाददाता, पडरौना। धान के खेत में किसान बिना जोताई किए सीधे जीरो टिल सुपर सीडर मशीन से लाइन में गेहूं की बोआई कर सकते हैं। इससे फसल अवशेष खेत में सड़ने से मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ने के साथ ही बीज, खाद एवं पानी की मात्रा कम लगेगी। बोआई के समय दी गई खाद का भरपूर लाभ भी पौधों को मिलेगा। किसान इस विधि से बोआई करके कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं।

जिले में धान की लंबी अवधि की प्रजातियों की कटाई अभी शुरू नहीं हुई है। खेतों में अधिक नमी होने के कारण जोताई करके खेत की तैयारी कर गेहूं बोआई करने में विलंब हो जाता है। इससे उत्पादन घट जाता है। ऐसी दशा में धान की फसल काटने के बाद खड़े फसल अवशेष में बगैर जोताई किए मशीन से लाइन में बोआई करने से कृषि निवेशों की बचत होती है।