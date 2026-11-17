संवाद सूत्र, बुद्धनगरी। श्रीलंका के कैंडी से आए 11 सदस्यीय बौद्ध पर्यटकों ने मंगलवार को भिक्षुओं को संघ दान देकर पुण्यानुमोदन प्राप्त किया। प्रातः काल पर्यटकों ने महापरिनिर्वाण बुद्ध मंदिर में तथागत की लेटी प्रतिमा पर चीवर चढ़ाकर विश्व शांति व मानव कल्याण के लिए पूजा किया।

ऐंटन परेरा की अगुवाई में 11 सदस्यीय श्रीलंकाई ग्रुप 16 दिनों के लिए भारत स्थित बौद्ध तीर्थ स्थलों के भ्रमण पर है। ग्रुप ने कुशीनगर के पूर्व दिल्ली, बोधगया, सारनाथ, कौशांबी, श्रावस्ती में भी बौद्ध भिक्षुओं को संघ दान दिया। सोमवार की शाम लुंबिनी से आया ग्रुप मंगलवार को राजगिरि के लिए रवाना हो गया।