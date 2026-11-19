संवादसूत्र, तमकुहीराज। स्कूल के दिनों की दोस्ती और यादें समय के साथ भी कायम रहीं। इसका नजारा रविवार को तमकुहीराज नगर पंचायत स्थित हरिओम लान में आयोजित ‘पुराने दोस्तों से एक मुलाकात’ कार्यक्रम में दिखा। वर्ष 1976 से 1979 बैच के सैकड़ों पूर्व छात्र करीब 47 साल बाद एक मंच पर जुटे। सहपाठियों के चेहरों पर खुशी और उत्साह झलक रहा था।



सिराज अहमद, रामाधार गुप्ता और प्रबंधक गौड़ के संयोजन में हुए समारोह में महिला और पुरुष मित्रों ने गर्मजोशी से एक-दूसरे का स्वागत किया। उन्होंने परिवार, समाज और जीवन के अनुभव साझा किए और कुशलक्षेम जाना। इसके बाद नंद प्रकाश गुप्ता ने श्लोक प्रस्तुत किया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने समां बांध दिया।