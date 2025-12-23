Language
    विवाहिता की मुंबई में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, हिरासत में लिया गया पति

    By Dhaneswar Pandey Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 05:15 PM (IST)

    कुशीनगर की एक विवाहिता की मुंबई में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। पुलिस ने महिला के पति को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच कर रही है। ...और पढ़ें

    धुसवा की विवाहिता की मुंबई में हत्या।

    संवाद सूत्र, पटहेरवा। पटहेरवा के धुसवा की विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मुंबई में हुई मृत्यु की घटना को पुलिस ने अंत्य परीक्षण रिपोर्ट के बाद हत्या मानते हुए पति को हिरासत में ले लिया है। जबकि मृतका के चाचा ने शव की पोस्टमार्टम कराने के बाद गांव लाकर दाह संस्कार की है।

    पटहेरवा के गांव बोदा टोला के मंजर इमाम हसन की पत्नी नाजिया परवीन (19) की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु 19 दिसंबर को रात में मुंबई के थाना शिवजी नगर के गोवंडीनगर एक सोसाइटी में हुई थी। वहां पति-पत्नी साथ रहते थे।

    पड़ोसियों की सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पति को हिरासत में लेकर शव की अंत्य परीक्षण कराई तो मामला हत्या का निकला। पुलिस हत्या सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पति मंजर इमाम हसन को जेल भेज दिया।

    घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि मंजर इमाम हसन अपनी मौसी की लड़की नाजिया परवीन से अक्टूबर 2023 में शादी की थी।दहेज में इसकी मौसी ने मायके में मिले नवासा की भूमि को बेचकर करीब 50 लाख रुपये मंजर इमाम हसन यानी अपने दामाद को दी थी।

    शादी के बाद पति-पत्नी मुंबई के गुवंडी के शिवाजीनगर थाना के एक सोसाइटी में रहते थे। अभी इनके कोई संतान नही थे। मृतका की मां मेहनाज खातून का कहना था कि शादी के बाद उनका दामाद शेष भूमि बेचवाने के लिये बेटी पर दबाव बना रहा था लेकिन वह इससे इनकार कर दी।

    इसको लेकर घटना की रात दोनों में विवाद हुआ और वह उसकी लड़की के सिर पर वार कर हत्या कर दी। इस संबंध मुंबई के थाने के इंस्पेक्टर बीएस बेले ने बताया कि इस प्रकरण में पति के विरुद्ध हत्या व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज है। उसे जेल भेज दिया गया है।