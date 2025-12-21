Language
    26 दिन से लापता महिला की गला घोंटकर की गई थी हत्या, गन्ने के खेत में मिला शव

    By Ajay K Shukla Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 08:36 PM (IST)

    कुशीनगर में 26 दिन से लापता महिला का शव गन्ने के खेत में मिला। पुलिस के अनुसार, महिला की गला घोंटकर हत्या की गई थी। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई ...और पढ़ें

    26 दिन से लापता महिला की गला घोंट कर की गई थी हत्या।

    संवाद सूत्र, नेबुआ नौरंगिया। 26 दिन से गायब महिला की गला घोंट कर हत्या कर दी गई थी। दूर के रिश्तेदार ने इस घटना को अंजाम दिया था। दोनों के बीच अवैध संबंध थे। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने यह सच उजागर किया। उसके बताने पर पुलिस ने गन्ने के खेत से क्षत-विक्षत शव (कंकाल) को बरामद कर आवश्यक कार्रवाई पूरी की। फारेसिंक टीम ने भी जरूरी साक्ष्य एकत्रित किए।

    नेबुआ नौरंगिया क्षेत्र में बीते 26 नवंबर की शाम को 40 वर्ष की महिला खेत की ओर गईं थीं, लेकिन काफी समय बाद भी वापस नहीं आईं। परेशान बच्चों ने संभावित स्थानों पर तलाशा पर पता नहीं चला। जानकारी पर अगले दिन रिश्तेदार आए। दो दिनों तक तलाश चली। पर सफलता नहीं मिली।

    29 नवंबर को बेटे ने थाने पहुंच मां के गायब होने की सूचना दी। गुमशुदगी दर्ज कर पुलिस महिला की तलाश में जुट गई। जांच में महिला के दूर के रिश्तेदार बसंत निवासी पिपरहिया थाना रामकोला की भूमिका संदिग्ध पाई गई। पुलिस उसके घर पहुंची तो वह फरार मिला। माेबाइल भी बंद था। घर के लोगों से भी सटीक जानकारी नहीं मिली।

    शनिवार की देर शाम उसका लोकेशन ट्रेस होने पर पुलिस ने उसे उसके घर से पकड़ा। प्रारंभिक पूछताछ में तो उसने इस घटना से अनभिज्ञता जताई। पर सख्ती बरतने पर उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया।

    बताया कि दोनों के बीच अवैध संबंध थे। बीते कुछ समय से वह कटी-कटी रह रही थी। पता चला कि गांव के कुछ युवाओं से उसके मधुर संबंध बन गए हैं। इसे लेकर उसे कई बार टोका भी, पर सुधार नहीं हुआ। घटना वाले दिन की शाम को गांव के बाहर सरेह में उसे मिलने को बुलाया। बताए स्थान पर वह आई।

    गांव के लोगों से कम संपर्क रखने को कहा। बहुत समझाया पर वह ऐसा न होने की झूठी दिलासा मुझे दिलाती रही। इससे नाराज होकर गला घोंट कर उसे मार डाला।

    शव को नजदीक के गन्ने के खेत में ठिकाने लगा फरार हो गया। थानाध्यक्ष दीपक कुमार सिंह ने बताया कि आरोपित को पकड़ आवश्यक कार्रवाई की जा रही। पोस्टमार्टम के बाद डीएनए जांच कराई जाएगी।

    जान बचाने के लिए महिला ने किया था संघर्ष

    छानबीन के दौरान घटना स्थल से टूटी चूड़ियां व बटन मिले। इससे साफ है कि जान बचाने के लिए महिला ने संघर्ष किया था।

    दो वर्ष पूर्व हुई थी पति की मृत्यु

    महिला के पति की मृत्यु दो वर्ष पूर्व क्षय रोग से हो गई थी। परिवार में दो बेटियां व एक बेटा है। महिला मेहनत मजदूरी कर बच्चों का भरण-पोषण करती थी। पति के मामा का लड़का बसंत अक्सर घर आता-जाता था। मदद करता था। इस बीच दोनों के बीच अवैध संबंध बन गया।

    सीडीआर ने खोला राज

    महिला के नंबर का पुलिस ने जब सीडीआर निकाला तो आखिरी बार बसंत के नंबर से महिला की बात होने की जानकारी प्रकाश में आई। इसके बाद शक की सुई उसकी ओर घूम गई। पुलिस उसके घर गई तो वह फरार था।