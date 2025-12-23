गले में खराश व वायरल फीवर की चपेट में आ रहे लोग, ठंड में सिरदर्द व दस्त के तेजी से बढ़ रहे रोगी

जागरण संवाददाता, कुशीनगर। पारा गिरने से बढ़ी ठंड की वजह से लोग गले में खराश व वायरल फीवर की चपेट में तेजी से आ रहे हैं तो सिरदर्द व दस्त से प्रभावितों की संख्या कम नहीं रह रही है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर, सांस के रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है।

राजकीय मेडिकल कालेज अस्पताल में सोमवार को जागरण टीम के भ्रमण में ओपीडी से लेकर दवा काउंटर तक रोगियों की भीड़ दिखी तो 64 बेड का मेडिसिन वार्ड फुल मिला। स्टाफ नर्स ने बताया कि 70 भर्ती हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर, अस्थमा के रोगी अधिक हैं। इस महीने की शुरुआती दिनों में ओपीडी में सात सौ से आठ सौ के बीच रहने वाला आंकड़ा एक हजार पार कर गया है।

1069 लोगों ने पर्ची लेकर चिकित्सकों से परीक्षण कराया तो दवाएं भी लीं। वरिष्ठ फिजिशियन डा. उपेंद्र चौधरी व बाल रोग विशेषज्ञ डा. हिमांशु मिश्र का कहना है कि हर 100 रोगियों में से 20 से 22 की संख्या सर्दी,जुकाम, खांसी, अस्थमा, बच्चों में कफ व निमोनिया से प्रभावित आ रहे हैं।