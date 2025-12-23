Language
    गले में खराश व वायरल फीवर की चपेट में आ रहे लोग, ठंड में सिरदर्द व दस्त के तेजी से बढ़ रहे रोगी

    By Anil Pathak Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 03:21 PM (IST)

    कुशीनगर में लोग गले में खराश और वायरल बुखार की चपेट में आ रहे हैं। ठंड के कारण सिरदर्द और दस्त के रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। बदलते मौसम में ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, कुशीनगर। पारा गिरने से बढ़ी ठंड की वजह से लोग गले में खराश व वायरल फीवर की चपेट में तेजी से आ रहे हैं तो सिरदर्द व दस्त से प्रभावितों की संख्या कम नहीं रह रही है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर, सांस के रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    राजकीय मेडिकल कालेज अस्पताल में सोमवार को जागरण टीम के भ्रमण में ओपीडी से लेकर दवा काउंटर तक रोगियों की भीड़ दिखी तो 64 बेड का मेडिसिन वार्ड फुल मिला।

    स्टाफ नर्स ने बताया कि 70 भर्ती हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर, अस्थमा के रोगी अधिक हैं। इस महीने की शुरुआती दिनों में ओपीडी में सात सौ से आठ सौ के बीच रहने वाला आंकड़ा एक हजार पार कर गया है।

    1069 लोगों ने पर्ची लेकर चिकित्सकों से परीक्षण कराया तो दवाएं भी लीं। वरिष्ठ फिजिशियन डा. उपेंद्र चौधरी व बाल रोग विशेषज्ञ डा. हिमांशु मिश्र का कहना है कि हर 100 रोगियों में से 20 से 22 की संख्या सर्दी,जुकाम, खांसी, अस्थमा, बच्चों में कफ व निमोनिया से प्रभावित आ रहे हैं।

    इस मौसम में हृदय व अस्थमा के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। सर्दी बढ़ने के साथ ही बच्चे निमोनिया के चपेट में आने लगे हैं। ठंड व प्रदूषण बच्चों के फेफड़ों पर भी असर डाल रहा है।

    चिकित्सकों ने बताया कि खांसी, सर्दी जैसे बीमारियों से अनदेखी न करें। इससे बच्चे चपेट में आ सकते हैं। अगर बच्चे में थोड़ा भी असर दिखे तो तुरंत चिकित्सकीय परामर्श लें।

    सीएमएस डा. दिलीप कुमार ने बताया कि इस समय गले में खराश व वायरल फीवर के रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ी है। सिर दर्द की शिकायत लेकर आने वालों को ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा है, जिससे उन्हें भर्ती किया जा रहा है। इसमें सतर्क रहने की जरूरत है।