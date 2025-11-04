क्या आपने भी बदल दिया है मोबाइल नंबर? गन्ना पर्ची का मैसेज पाने के लिए यहां से कराएं अपडेट
अगर आपने अपना मोबाइल नंबर बदल दिया है, तो गन्ना पर्ची के मैसेज पाने के लिए इसे अपडेट करना ज़रूरी है। आप गन्ना विभाग की वेबसाइट या गन्ना पर्यवेक्षक से संपर्क करके यह काम कर सकते हैं। अपडेट करने से आपको गन्ना पर्ची की सभी ज़रूरी जानकारी समय पर मिलती रहेगी।
जागरण संवाददाता, सेवरही। क्षेत्र में यदि किसी किसान ने गन्ना आपूर्ति के लिए पर्ची का SMS प्राप्त करने वाला मोबाइल नंबर बदल दिया है तो वह ई-गन्ना एप तथा गन्ना पर्यवेक्षक के माध्यम से अपडेट करा लें। वरना, नंबर बदले जाने पर उनको पर्ची नहीं मिल सकेगी। गन्ना पेराई सत्र 2025-26 में चीनी मिलों का संचालन नवंबर के आखिरी सप्ताह में शुरू कराने को गन्ना विभाग जुटा है।
चीनी मिल द्वारा ग्रामीण अंचल में किसानों का गन्ना खरीदने के लिए क्रय केंद्र भी स्थापित कर दिए हैं। साथ ही किसानों को सीजन में किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़, इसके लिए समिति स्तर पर गन्ना सट्टा प्रदर्शन आदि कार्य कराए जा चुके हैं।
बीते पेराई सत्र से गन्ना विभाग ने गन्ना आपूर्ति के लिए पर्ची की व्यवस्था अपने हाथों में ले ली थी। बीते पेराई सत्र से ही क्षेत्र के किसानों को गन्ना आपूर्ति के लिए पर्ची मोबाइल फोन पर एसएमएस के रूप में भेजी जा रही है। इस बार भी गन्ना आपूर्ति की पर्ची किसानों के मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से ही जाएगी।
किसान अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर की जांच कर लें, अगर मोबाइल नंबर गलत है, तो उसे गन्ना समिति के माध्यम से अथवा ई-गन्ना एप द्वारा स्वयं अपडेट कर लें। इससे गन्ना पेराई सीजन में पर्ची न आने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा।
यदि किसी किसान ने अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर बदला है, तो वह अपना मोबाइल नंबर ई-गन्ना एप व गन्ना पर्यवेक्षक से अपडेट करा लें। पंजीकृत मोबाइल का इनबाक्स भी खाली रखें तथा अपने मोबाइल को चालू रखें। -हरिश्चंद्र चौधरी, सचिव, केन यूनियन सेवरही।
