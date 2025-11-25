यूपी-बिहार को कनेक्ट करने वाला पुल हुआ जर्जर, हर पल सता रहा डर

संवाद सूत्र, भैरोगंज (कुशीनगर)। विशुनपुरा ब्लाक के जटहां-पडरौना मार्ग से किन्नरपट्टी बाजार होकर पड़ोसी प्रांत बिहार को जोड़ने वाली सड़क पर जुड़वनिया नाला पर कई दशक पहले बना पुल जर्जर हो गया है। पुल के स्लैब में कई जगह होल हो गया है तो एक पिलर भी दरक गया है। वाहन गुजरते हैं तो पुल में कंपन होने लगता है, इससे दुर्घटना का डर सताता है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर ध्यान नहीं दिया गया तो यहां कभी भी हादसा हो सकता है।

क्षेत्र के विपिन श्रीवास्तव, शिव चौहान, सुदर्शन गुप्ता, बाबूनंदन कुशवाहा, योगेंद्र चौहान, संजय तिवारी, मुंद्रिका यादव, नरेश चौहान, मनोहर गोड़, उमेश चौहान आदि ने बताया कि किन्नरपट्टी बाजार से जुड़वनिया नाला को पार कर पिच सड़क बिहार प्रांत के सीमावर्ती गांवों को जोड़ती है। कई दशक पहले जुड़वनिया नाला पर बना पुल जर्जर हो गया है।