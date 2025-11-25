Language
    यूपी-बिहार को कनेक्ट करने वाला पुल हुआ जर्जर, हर पल सता रहा डर

    By Ajay K Shukla Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 03:18 PM (IST)

    विशुनपुरा ब्लॉक में जटहां-पडरौना मार्ग पर जुड़वनिया नाला का पुल जर्जर हो गया है, जिससे दुर्घटना का डर बना हुआ है। पुल के स्लैब में छेद हैं और एक पिलर दरक गया है। गन्ना लदे वाहनों के आवागमन से खतरा और बढ़ गया है। ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों से पुल बनवाने की मांग की है ताकि कोई बड़ा हादसा न हो।

    संवाद सूत्र, भैरोगंज (कुशीनगर)। विशुनपुरा ब्लाक के जटहां-पडरौना मार्ग से किन्नरपट्टी बाजार होकर पड़ोसी प्रांत बिहार को जोड़ने वाली सड़क पर जुड़वनिया नाला पर कई दशक पहले बना पुल जर्जर हो गया है। पुल के स्लैब में कई जगह होल हो गया है तो एक पिलर भी दरक गया है। वाहन गुजरते हैं तो पुल में कंपन होने लगता है, इससे दुर्घटना का डर सताता है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर ध्यान नहीं दिया गया तो यहां कभी भी हादसा हो सकता है।

    क्षेत्र के विपिन श्रीवास्तव, शिव चौहान, सुदर्शन गुप्ता, बाबूनंदन कुशवाहा, योगेंद्र चौहान, संजय तिवारी, मुंद्रिका यादव, नरेश चौहान, मनोहर गोड़, उमेश चौहान आदि ने बताया कि किन्नरपट्टी बाजार से जुड़वनिया नाला को पार कर पिच सड़क बिहार प्रांत के सीमावर्ती गांवों को जोड़ती है। कई दशक पहले जुड़वनिया नाला पर बना पुल जर्जर हो गया है।

    क्षेत्र के माघी कोठिलवा, अर्नहवां, चिरवहिया समेत 15 से 20 गांवों के लोगों को आने-जाने का यही मुख्य मार्ग है। प्रतिदिन सैकड़ों गाड़ियां पुल से गुजरती हैं। चीनी मिलों में गन्ने की पेराई शुरू हो गई है। गन्ना लदे वाहनों का आवागमन भी शुरू हो गया है। वजन अधिक होने से अगर पुल धंस गया तो जानमाल की क्षति हो सकती है। लोगों ने जनप्रतिनिधियों से यहां नया पुल बनवाने की मांग की है।