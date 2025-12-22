Language
    यूपी में कोहरे को लेकर फोरलेन पर अलर्ट, सड़क हादसों से बचने के लिए चालकों को किया जा रहा जागरूक

    By Ajay K Shukla Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 05:53 PM (IST)

    कुशीनगर में कोहरे के कारण फोरलेन पर अलर्ट जारी किया गया है। सड़क हादसों से बचाव के लिए चालकों को जागरूक किया जा रहा है। कोहरे के चलते दृश्यता कम होने ...और पढ़ें

    कोहरे को लेकर फोरलेन पर चालकों को किया जा रहा अलर्ट।

    जागरण संवाददाता, पडरौना। कोहरे में आगमन के साथ दुर्घटनाओं की गति में तेजी हो गई है। यमुना एक्सप्रेसवे पर पिछले सोमवार की रात नौ गाड़ियों का आपस में टकराना और सीएनजी सिलेंडर के फटने से 13 लोगों के जिंदा जल जाने के बाद शासन के निर्देश पर एनएच 28 पर टोल प्लाजा पर सतर्कता बरती जा रही है।

    इसको लेकर शाम सात बजे से सुबह आठ बजे तक गुजरने वाले वाहन चालकों से टोल प्लाजा के कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक कंट्रोल रूम से खतरे से आगाह कर रहे हैं।

    हेतिमपुर टोल प्लाजा के मैनेजर सत्येंद्र कुमार चतुर्वेदी ने बताया राष्ट्रीय राजमार्ग-28 पर कम दृश्यता के कारण सड़क हादसों का खतरा बढ़ गया है। इसे देखते हुए टोल प्रशासन विशेष सतर्कता बरत रहा है।

    कंट्रोल रूम से एनाउंस करते हुए चालकों को जागरूक किया जा रहा है कि स्पीड लिमिट 30 किमी प्रति घंटा से कम रहे। साथ ही न दिखाई देने पर सड़क की पटरी छोड़ कर गाड़ी खड़ी करने की सलाह दी जा रही है। इसके अलावा बिना रिफ्लेक्टर वाले वाहनों पर कर्मचारियों द्वारा लगवाया जा रहा है।

    विशेष रूप से ट्रैक्टर-ट्राली को लेकर ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा बिहार बार्डर के समीप नोनिया पट्टी के टोल प्लाजा पर वाहन चालकों को जागरूक किया जा रहा है।

    एनएचएआई के प्रोजेक्ट मैनेजर ललित पाल ने बताया कि कोहरे को लेकर विशेष अभियान चलाकर चालकों को जागरूक किया जा रहा है। कोहरा अधिक होने पर उन्हें आगे जाने से भी रोका जा रहा है।

    सफेद पट्टी को आधार बना कर चलाएं वाहन

    कोहरे के दौरान लेन न बदलने व सफेद पट्टी को आधार बनाकर गाड़ी चलाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। फाग लाइट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें। इसके अलावा लंबी दूरी के चालकों को नींद और थकान से बचाने के लिए टोल प्लाजा पर रुककर थोड़ी देर विश्राम करने और चाय पीने की सलाह दी जा रही है।

    उपसंभागीय परिवहन विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों को इसके लिए फोरलेन के अलावा स्टेट हाईवे पर ड्यूटी लगाई गई है कि भारी वाहनों में गन्ने से लदी ट्रालियों और ट्रकों के पीछे रिफ्लेक्टिव टेप लगवाएं और उन्हें कोहरे में यात्रा न करने की सलाह दें। खुद मैं भी इस अभियान में जुटा हूं। -मो. अजीम, एआटीओ, कुशीनगर।