    UP: बस की टक्कर से चाचा-भतीजे की मौत, गुस्साए लोगों ने लगाया जाम

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 03:57 PM (IST)

    दिल्ली से सुपौल जा रही तेज रफ्तार लग्जरी बस ने सलेमगढ़ टोल प्लाजा के पास फोरलेन पर बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बिहार के चाचा-भतीजे की मौके पर मृत्यु हो गई। हादसे के बाद बस चालक कूदकर फरार हो गया। बस एक ट्रक से टकराकर रुकी, जिससे 35 यात्री बाल-बाल बचे। चार दिन में दो बड़े हादसों से नाराज लोगों ने फोरलेन जाम कर दिया, जिसे एसडीएम आकांक्षा मिश्रा और एसएचओ धनवीर सिंह के हस्तक्षेप से हटाया गया।    

    जागरण संवाददाता, सेवरही। दिल्ली से बिहार के सुपौल जा रही तेज रफ्तार लग्जरी बस ने बाइक में टक्कर मार दी। बस के पहिये के नीचे आए बिहार राज्य के रहने वाले चाचा-भतीजे की मौके पर ही मृत्यु हो गई। रविवार सुबह सलेमगढ़ टोल प्लाजा के समीप फोरलेन पर हुए इस हादसे के बाद चलती बस से चालक कूद कर फरार हो गया।

    संयोग रहा कि कुछ ही दूरी पर खड़े ट्रक में भिड़ंत के बाद बस रुकी और यात्री बाल-बाल बचे। बस में 35 यात्री सवार थे। लग्जरी बस से चार दिनों में दो बड़ी दुर्घटनाओं से नाराज लोगों ने फोरलेन जाम कर दिया। एसडीएम आकांक्षा मिश्रा व एसएचओ धनवीर सिंह की पहल पर लोग माने और जाम समाप्त हुआ।

    सुपौल जिले के लिए रवाना हुई थी बस

    बताया जा रहा कि शनिवार की रात यात्रियों को लेकर बस दिल्ली से बिहार के सुपौल जिले के लिए रवाना हुई। अगले दिन के सुबह साढ़े नौ बजे तरयासुजान के सलेमगढ़ टोल प्लाजा के समीप फोरलेन पर तेज रफ्तार बस ने आगे चल रही बाइक में टक्कर में मार दी।

    टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक सड़क किनारे जा पलट गई और बिहार के गोपालगंज के थाना गोपालपुर के शुकदेवपट्टी के सवार 50 वर्षीय अली मियां व 23 वर्षीय अबरार अंसारी बस के पहिये के नीचे आ गए और मौके पर ही मृत्यु हो गई। हादसे के बाद चालक चलती बस से कूद कर फरार हो गया।

    यात्रियों में चीख-पुकार मच गई

    यह देख बस में सवार यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। संयोग ठीक रहा कि बस कुछ ही दूर पर आगे खड़े ट्रक में भिड़ने के बाद रुक गई। इसके बाद यात्रियों में उतरने की होड़ मच गई। इधर हादसे के बाद अगल-बगल के गांव बसडीला बुजुर्ग (आंबेडकर नगर) के ग्रामीण पहुंच गए। आक्रोशित लोगों ने हंगामा करते हुए फोरलेन जाम कर दिया। इसकी जानकारी होते ही एसएचओ धनवीर सिंह पहुंच गए। आक्रोशित लोगों को समझाने-बुझाने में जुट गए पर लोग नहीं माने।

    माहौल देख उन्होंने उच्चाधिकारियों को जानकारी दी। कुछ ही समय में एसडीएम आकांक्षा मिश्रा आ गईं। तमकुहीराज, सेवरही व पटहेरवा थाने की पुलिस भी पहुंच गई। एसडीएम ने दिल्ली-बिहार चलने वाली बसों की जांच पड़ताल कराने तथा नियम विपरीत चलने वाली बसों के चालक, परिचालक व मालिक के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

    इसके बाद लोग माने और मामला शांत हुआ। इस बीच लगभग डेढ़ घंटे तक आवागमन प्रभावित रहा। एसडीएम ने बताया कि यूपी-बिहार सीमा पर वाहन चेकिंग प्रक्रिया को और प्रभावी बनाया जाएगा। एसएचओ ने बताया कि मृतकों के स्वजन को सूचना दे दी गई है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। बस-बाइक पुलिस के कब्जे में है। यात्रियों को दूसरे वाहन से उनके गंतव्य के लिए रवाना किया गया है। तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा।

    रिश्तेदारी से घर जा रहे थे अली व अबरार

    अली मियां व अबरार अंसारी रिश्ते में सगे चाचा-भतीजा थे। तरयासुजान के गांव मोहन बसडीला में इनकी रिश्तेदारी है। शनिवार को अली भतीजे अबरार संग मोहन वहीं आए थे और सुबह लगभग नौ बजे यहां से दोनों घर के लिए चले। आधा घंटा ही बीता होगा कि दोनों के मरने की खबर आई। यह सुनते ही रिश्तेदार व स्वजन बिलख उठे।