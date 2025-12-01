यूपी में पकड़ा गया 'सात उचक्कों' को गैंग, निशाने पर होते थे भोले-भाले लोग

जागरण संवाददाता, कुशीनगर। कसया पुलिस व स्वाट की संयुक्त टीम ने अंतरजनपदीय टप्पेबाजी गिरोह का पर्दाफाश कर सात शातिरों को गिरफ्तार किया। इनके पास से सोने, चांदी के आभूषण तथा एक लाख 90 हजार से अधिक नकदी बरामद हुई है। पकड़े गए शातिरों ने पडरौना कोतवाली व कसया क्षेत्र में चार घटनाओं को अंजाम दिया था।

एसपी केशव कुमार ने पुलिस लाइन सभागार में रविवार को बताया कि जिले के कसया व पडरौना कोतवाली क्षेत्र में टप्पेबाजी की घटनाएं सामने आने के बाद इस गिरोह के पर्दाफाश के लिए थानों की पुलिस के अलावा स्वाट टीम को भी लगाया गया। छानबीन में अंतरजनपदीय इस गिरोह की भूमिका सामने आई।

गिरोह के सदस्यों को चिन्हित कर इनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें संभावित जगहों पर छापेमारी कर रहीं थी। आज कसया-देवरिया मार्ग पर बनवारी टोला के समीप इनका लोकेशन मिलने पर गिरोह के सात सदस्यों को दबोच लिया गया। इनकी पहचान आकाश डोम निवासी मेहरापुरवा चौराहा, विक्रम डोम निवासी परशुराम चौराहा सीसी रोड, करन डोम, दीपक व पवन निवासी जमुना सदन चमटोली, अमरेश डोम निवासी ब्लाक नंबर नौ कांशीराम आवास थाना सभी का कोतवाली जिला देवरिया व अतीश डोम निवासी छोटी बेवरी थाना गोला जिला गोरखपुर के रूप में हुई, इनकी निशानदेही पर सोने, चांदी के आभूषण, एक लाख 92 हजार पांच सौ रुपये बरामद हुए।