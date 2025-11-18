UP के इस जिले में मांगलिक कार्यक्रमों के लिए गांवों में बनेंगे पंचायत उत्सव लॉन, पहले चरण में सात विधानसभा क्षेत्रों में शुरू होगा कार्य

जागरण संवाददाता, कसया। शहरों की तर्ज पर अब गांव में भी पंचायत उत्सव लान में ग्रामीण मांगलिक कार्यक्रम कर सकेंगे। उनकी बहन, बेटियों की शादी एक छत के नीचे धूमधाम से हो सकेगी। पहले लान में शादी करने के लिए ग्रामीणों को शहर की तरफ रूख करना पड़ता था। गांव में मिलने वाली सुविधा से ग्रामीणों को काफी राहत मिलेगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दरअसल, उत्सव लान उसी गांव में बनेगा, जिस गांव में अन्नपूर्णा भवन स्थापित है। इसके लिए तीन हजार वर्ग मीटर भूमि पर एक करोड़ 41 लाख रुपये खर्च होंगे, जहां हाल, स्टेज व मंडप, रसोई घरा, 100 लोगों के रहने की व्यवस्था, तीन कमरा, महिला-पुरूष व दिव्यांग शौचालय की सुविधा मिलेगी। साथ ही फर्नीचर, लाइट आदि की सुविधा भी मिलेगी।

प्रथम चरण में जिले के सात गांवों में बनाने की योजना प्रस्तावित है। हालांकि पंचायतीराज विभाग द्वारा मानक पूर्ण करने वाले जिले से 80 गांवों की सूची शासन को भेजी है, जिसमें से कसया ब्लाक से भैंसहा व कुड़वा दिलीप नगर शामिल है। गांवों के चयन के बाद धन स्वीकृत होते ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएंगे।