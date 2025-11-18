UP के इस जिले में मांगलिक कार्यक्रमों के लिए गांवों में बनेंगे पंचायत उत्सव लॉन, पहले चरण में सात विधानसभा क्षेत्रों में शुरू होगा कार्य
उत्तर प्रदेश में सरकार गांवों में पंचायत उत्सव लॉन बनाने जा रही है, जिससे ग्रामीणों को मांगलिक कार्यों के आयोजन में सुविधा होगी। पहले चरण में सात विधानसभा क्षेत्रों में यह कार्य शुरू होगा। कुड़वा दिलीप नगर जैसे बड़े गांवों में इसके निर्माण से आसपास के लोगों को भी लाभ मिलेगा, जिससे उन्हें शहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
जागरण संवाददाता, कसया। शहरों की तर्ज पर अब गांव में भी पंचायत उत्सव लान में ग्रामीण मांगलिक कार्यक्रम कर सकेंगे। उनकी बहन, बेटियों की शादी एक छत के नीचे धूमधाम से हो सकेगी। पहले लान में शादी करने के लिए ग्रामीणों को शहर की तरफ रूख करना पड़ता था। गांव में मिलने वाली सुविधा से ग्रामीणों को काफी राहत मिलेगी।
दरअसल, उत्सव लान उसी गांव में बनेगा, जिस गांव में अन्नपूर्णा भवन स्थापित है। इसके लिए तीन हजार वर्ग मीटर भूमि पर एक करोड़ 41 लाख रुपये खर्च होंगे, जहां हाल, स्टेज व मंडप, रसोई घरा, 100 लोगों के रहने की व्यवस्था, तीन कमरा, महिला-पुरूष व दिव्यांग शौचालय की सुविधा मिलेगी। साथ ही फर्नीचर, लाइट आदि की सुविधा भी मिलेगी।
प्रथम चरण में जिले के सात गांवों में बनाने की योजना प्रस्तावित है। हालांकि पंचायतीराज विभाग द्वारा मानक पूर्ण करने वाले जिले से 80 गांवों की सूची शासन को भेजी है, जिसमें से कसया ब्लाक से भैंसहा व कुड़वा दिलीप नगर शामिल है। गांवों के चयन के बाद धन स्वीकृत होते ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएंगे।
निर्माण पूर्ण होने के बाद गांवों में लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी। अभी फिलहाल प्रत्येक विधानासभा में उत्सव लान बनाने की तैयारी है। डीएम की अध्यक्षता में समिति बनेगी। तय डिजाइन के अनुरूप ही पंचायत उत्सव का निर्माण होगा।
सरकार की यह योजना ग्रामीणों के लिए वरदान साबित होगी। उत्सव लान बनने से बहन-बेटियों की शादी में काफी सहूलियत मिलेगी। पहले इसके लिए शहर की तरफ जाना पड़ता था। वहां काफी पैसा खर्च होता था। कुड़वा दिलीप नगर बड़ा गांव है। यहां 20 हजार से अधिक आबादी निवास करती है। इस गांव में निर्माण होने से आसपास के गांवों के लोगों को भी लाभ मिलेगा।
-संजय सिंह कौशिक, कुड़वा दिलीप नगर
पंचायत उत्सव लान गांवों में बनने से गरीब बहन, बेटियों के स्वजनों को मांगलिक कार्यक्रम के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। गांव में ही एक छत के नीचे सभी सुविधाएं मिलेगी। मौसम खराब होने के चलते कार्यक्रम बाधित नहीं होगा। सरकार शहरों की तरह गांवों को विकसित करने में लगी है। जरूरत है कि याेजनाओं को हम सही तरीके से इस्तेमाल करें और उसका संरक्षण करें।
-जितेंद्र शर्मा, भैंसहां
गांवों में पंचायत उत्सव लान बनाने की योजना है। यह उसी गांव में बनेगा जिस गांव में अन्नपूर्णा स्थापित है। मानक पूरा करने वाले 80 गांवों की सूची शासन को भेजी गई है, जिसमें प्रथम चरण में प्रत्येक विधानसभा में बनाने की योजना है। इसके निर्माण से ग्रामीणों को मांगलिक कार्यक्रम करने में काफी सहूलियत मिलेगी।
आलोक प्रियदर्शी, डीपीआरओ, कुशीनगर
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।