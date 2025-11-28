UP Bijli Bill: 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक बिजली बिल में मिलेगी भारी छूट, योजना का लाभ लेने के लिए एक शर्त भी
उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली के बकायेदारों के लिए एकमुश्त समाधान योजना शुरू की है। इस योजना के तहत, उपभोक्ताओं को बकाया बिलों पर सरचार्ज और मूल राशि में छूट मिलेगी। 3.95 लाख उपभोक्ताओं को फायदा होगा। पंजीकरण कराना अनिवार्य है, और छूट तीन चरणों में मिलेगी। पहले चरण में सबसे अधिक छूट मिलेगी।
जागरण संवाददाता, कसया। बिजली के बड़े बकायेदारों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश सरकार ने बिजली के बड़े बकाएदारों के बकाया बिजली बिल भुगतान करने और सरचार्ज के साथ मूल बिल पर भी छूट देने के लिए एक दिसंबर से तीन चरणों में बिजली बिल राहत की घोषणा की है। योजना के तहत लाभ पाने के लिए उपभोक्ताओं को पहले पंजीकरण कराना होगा।
इस योजना का लाभ एक व दो किलो वाट के घरेलू कनेक्शन के अलावा एक किलो वाट के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को मिलेगा। इसके दायरे में जिले के 3.95 लाख उपभोक्ता आ रहे हैं, जिन्होंने बकाया बिल अभी तक भुगतान नहीं किया है। वह योजना के तहत लाभ पाने के लिए एक दिसंबर से 31 दिसंबर तक प्रथम चरण, एक जनवरी से 31 जनवरी तक द्वितीय चरण एवं एक फरवरी से 28 फरवरी तक तृतीय चरण तक अपना पंजीकरण कराएंगे।
योजना का लाभ पाने के लिए पहले उपभोक्ताओं को एकमुश्त दो हजार रुपया जमा कर पंजीकरण कराना होगा। इसके बाद विद्युत उपभोक्ता एकमुश्त या पांच सौ एवं 750 रुपये के मासिक किस्तों में भी भुगतान कर सकेंगे। पहले चरण में 100 प्रतिशत सरचार्ज के साथ ही 25 प्रतिशत मूल बकाया, दूसरे चरण में मूल बकाया का 20 प्रतिशत मूल बकाया और तीसरे चरण में 15 प्रतिशत मूल बकाया में छूट दी जाएगी।
इन उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ
एकमुश्त समाधान योजना के तहत जिले में 3.95 लाख उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। इसके दायरे में जिले के घरेलू कनेक्शन के 3.87 लाख व 7540 वाणिज्यिक उपभोक्ता आएंगे। इनके ऊपर कुल 1730.4 करोड़ रुपये बकाया है। वहीं जिले में कुल उपभोक्ताओं की संख्या 544534 है।
डिविजिनवार लाभ पाने वाले उपभोक्ता
कसया - 77747 - घरेलू, 1945 - वाणिज्यिक
हाटा - 1.30 लाख - घरेलू, 2299 - वाणिज्यिक
सेवरहीं - 69104 - घरेलू, 1740 - वाणिज्यिक
पडरौना - 60262 - घरेलू, 2117 - वाणिज्यिक
एकमुश्त समाधान योजना तीन चरणों में चलेगी। प्रथम चरण वाले उपभोक्ताओं को 100 प्रतिशत सरचार्ज के साथ 25 प्रतिशत मूल धनराशि में भी छूट मिलेगी। इससे उपभोक्ताओं को काफी राहत मिलने वाली है। योजना का लाभ लेने के लिए पहले पंजीकरण कराना होगा। -राकेश मोहन, अधीक्षण अभियंता, कुशीनगर
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।