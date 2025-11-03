Language
    अज्ञान वाहन ने बाइक सवार को मारी जोरदार टक्कर, सड़क हादसे में दो दोस्तों की दर्दनाक मौत

    By Dhaneswar Pandey Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 09:07 PM (IST)

    एक दुखद घटना में एक अज्ञात वाहन ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिससे दो दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना पटहरेवा के पास हुई। मृतकों की पहचान कर ली गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है।

    जल्दीबाजी ने दो जिगरी मित्रों की ली जान।

    संवाद सूत्र, पटहेरवा। बचपन के दो जिगरी मित्रों की जान थोड़ी सी जल्दीबाजी में चली गई। ईंट लदी ट्रैक्टर ट्रॉली को ओवरटेक करने के दौरान पीछे से आए अज्ञात वाहन ने महुअवां काटा के समीप उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दिया। इस दौरान चपेट में आया एक साइकिल सवार भी गंभीर रूप से घायल हो गया। रविवार की देर रात हुए इस दर्दनाक सड़क हादसे में एक मित्र की मृत्यु रात को ही हो गई तो दूसरे ने सोमवार की सुबह उपचार के दौरान दम तोड़ा। साइकिल सवार वृद्ध का उपचार चल रहा है।

    क्षेत्र के मखुवा मोतीपुर गांव निवासी 35 वर्षीय राजू कुमार व गांव के 30 वर्षीय प्रिंस कुमार गहरे मित्र थे। राजू कुमार की शादी छह माह पूर्व फाजिलनगर कस्बा में हुई थी, प्रिंस अविवाहित थे। प्रिंस के साथ रविवार शाम राजू कुमार अपनी ससुराल में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने गए थे। देर रात तक कार्यक्रम में रहे।

    इसके बाद दोनों गांव के लिए निकले तो ससुराल के लोगों ने दोनों को रात में रुक जाने को कहा। इस पर प्रिंस ने कहा कि भीड़ में रुकने से अच्छा सुबह पुनः आ जाएंगे, नजदीक में ही तो गांव है। इसके बाद दोनों मित्र बाइक से अपने गांव के लिए चल दिए।

    हाईवे पर महुअवा के समीप पहुंचे तो ट्रैक्टर व ट्रॉली को ओवरटेक करने लगे। इसी दौरान तेजगति आ रहे किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दिया। टक्कर के बाद प्रिंस सड़क पर जा गिरा, जबकि राजू कुमार बाइक सहित साइकिल सवार 60 वर्षीय रामकृपाल से टकरा गया। तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए।

    पुलिस ने सीएचसी फाजिलनगर भेजा, जहां चिकित्सकों ने राजू कुमार को मृत घोषित कर दिया। घायल प्रिंस ने भी सोमवार को उपचार के दौरान जिला अस्पताल में दम तोड़ दिया। दोनों के मरने की खबर मिलते ही गांव में सन्नाटा छा गया।

    जब सोमवार को दोनों की अर्थी एक साथ निकली तो पूरा जवार गमगीन हो उठा। प्रभारी थानाध्यक्ष पटहेरवा हरेराम सिंह यादव ने बताया कि अज्ञात वाहन के बारे में हाईवे किनारे लगे सीसी कैमरों की मदद से पता लगाया जा रहा है।