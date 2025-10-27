Language
    कसया में सड़क पार कर रहे युवक को ट्रक ने रौंदा, दर्दनाक मौत

    By Ajay K Shukla Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 06:08 AM (IST)

    कसया में सड़क पार करते समय एक युवक को ट्रक ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना से स्थानीय लोगों में आक्रोश है और उन्होंने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    कसया: सड़क हादसे में युवक की दर्दनाक मौत, मचा कोहराम

    जागरण संवाददाता, कसया। रामाभार पुल के समीप कसया-देवरिया मार्ग पर शनिवार की देर रात सड़क पार कर रहे युवक को ट्रक ने रौंद दिया। इससे घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई। रविवार देर शाम तक मृतक की पहचान नहीं हो सकी थी।

    दुर्घटना के बाद ट्रक चालक फरार हो गया। पुलिस के अनुसार घटना के समय रात करीब 11 बजे 40 वर्षीय युवक सड़क पार कर रहा था। इसी दौरान कसया से देवरिया की तरफ जा रहे ट्रक ने उसे रौंद दिया। मौके पर ही युवक की मृत्यु हो गई। हाइवे चौकी प्रभारी विवेक सिंह ने बताया कि मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। पहचान के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।