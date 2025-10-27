कसया में सड़क पार कर रहे युवक को ट्रक ने रौंदा, दर्दनाक मौत

जागरण संवाददाता, कसया। रामाभार पुल के समीप कसया-देवरिया मार्ग पर शनिवार की देर रात सड़क पार कर रहे युवक को ट्रक ने रौंद दिया। इससे घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई। रविवार देर शाम तक मृतक की पहचान नहीं हो सकी थी।

दुर्घटना के बाद ट्रक चालक फरार हो गया। पुलिस के अनुसार घटना के समय रात करीब 11 बजे 40 वर्षीय युवक सड़क पार कर रहा था। इसी दौरान कसया से देवरिया की तरफ जा रहे ट्रक ने उसे रौंद दिया। मौके पर ही युवक की मृत्यु हो गई। हाइवे चौकी प्रभारी विवेक सिंह ने बताया कि मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। पहचान के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।