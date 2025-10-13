कुशीनगर में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से पिता की मौत, बचाने गए पुत्र और बड़े भाई भी झुलसे

जागरण संवाददाता, कुशीनगर। नवंबर में पुत्र की होने वाली शादी की तैयारी में जुटे पिता की करंट की चपेट से मृत्यु हो गई तो बचाने गए बड़े भाई व पुत्र भी गंभीर रूप से झुलस गए। भाई की हालत भी गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद घर में कोहराम मच गया। जिस घर में शहनाई गूंजने की तैयारी चल रही थी, वहां से निकली चीख पुकार ने पूरे गांव को भी एकाएक गमगीन कर दिया। घटना अहिरौली बाजार थाना के बरसैना गांव में सोमवार की सुबह छह बजे हुई।

बरसैना के उमेश उर्फ गब्बर यादव के बड़े बेटे अजय की शादी नवंबर में होने वाली थी। आने वाली बहू के लिए छत पर एक कमरे का निर्माण हो रहा था। इसी को लेकर सुबह उमेश छत पर लोहे का एंगल चढ़ा रहे थे कि संतुलन बिगड़ गया और घर के बगल से गुजरे हाई टेंशन तार के संपर्क में एंगल आ गया। करंट उतर आया।