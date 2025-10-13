Language
    कुशीनगर में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से पिता की मौत, बचाने गए पुत्र और बड़े भाई भी झुलसे

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 03:35 PM (IST)

    कुशीनगर के बरसैना गांव में एक व्यक्ति की करंट लगने से मृत्यु हो गई। वह अपने बेटे की शादी की तैयारी कर रहा था। लोहे का एंगल हाईटेंशन तार से छू जाने के कारण यह हादसा हुआ। बचाने की कोशिश में उसका भाई और बेटा भी झुलस गए, जिनमें से भाई की हालत गंभीर है। इस घटना से परिवार में शोक का माहौल है।

    जागरण संवाददाता, कुशीनगर। नवंबर में पुत्र की होने वाली शादी की तैयारी में जुटे पिता की करंट की चपेट से मृत्यु हो गई तो बचाने गए बड़े भाई व पुत्र भी गंभीर रूप से झुलस गए। भाई की हालत भी गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद घर में कोहराम मच गया। जिस घर में शहनाई गूंजने की तैयारी चल रही थी, वहां से निकली चीख पुकार ने पूरे गांव को भी एकाएक गमगीन कर दिया। घटना अहिरौली बाजार थाना के बरसैना गांव में सोमवार की सुबह छह बजे हुई।

    बरसैना के उमेश उर्फ गब्बर यादव के बड़े बेटे अजय की शादी नवंबर में होने वाली थी। आने वाली बहू के लिए छत पर एक कमरे का निर्माण हो रहा था। इसी को लेकर सुबह उमेश छत पर लोहे का एंगल चढ़ा रहे थे कि संतुलन बिगड़ गया और घर के बगल से गुजरे हाई टेंशन तार के संपर्क में एंगल आ गया। करंट उतर आया।

    यह देख भाई राजू यादव और बेटा अजय दौड़ कर बचागए तो वे भी करंट की चपेट में आ गए। 45 वर्षीय उमेश, बड़े भाई 48 वर्षीय राजू व 22 वर्षीय पुत्र अजय को स्वजन एंबुलेंस से एम्स गोरखपुर अस्पताल ले गए। जहां डाक्टर ने उमेश को मृत घोषित कर दिया। राजू की हालत गंभीर बनी हुई है। उमेश की पत्नी सरिता देवी का रो रो कर बुरा हाल है। अजय, विजय दो पुत्र हैं। बड़ी बेटी संजना की शादी हो चुकी है।