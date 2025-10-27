पडरौना में अब देर रात तक घूमने वालों की अब खैर नहीं, पुलिस करेगी पूछताछ
पडरौना में अब देर रात घूमने वालों पर पुलिस की नजर रहेगी। रात 11 बजे के बाद घूमने वालों का नाम, पता और मकसद रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। यह कदम कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराध रोकने के लिए उठाया गया है। एसपी ने थानेदारों को गश्त करने और लोगों से पूछताछ करने का निर्देश दिया है। परिवार के साथ घूमने वालों को कम परेशानी हो, इसका ध्यान रखा जाएगा।
जागरण संवाददाता, पडरौना। देर रात तक घूमने वालों को अब अपनी आदत बदलनी पड़ेगी। नौकरी, रोजगार के सिलसिले में ऐसा करने वालों को परिचय-पत्र रखना होगा। क्योंकि रात 11 बजे के बाद सड़कों पर घूमने वालों की गतिविधि पर पुलिस ने नजर जमा दी है।
कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा किसी भी संभावित अपराध या असामान्य गतिविधि की जांच करने के लिए यह कदम उठाया गया है। ताकि यदि कोई घटना होती है तो पुलिस संदिग्धों की पहचान कर आसानी से उनका पता लगा सके। ऐसे में अगर आप बिना कारण देर रात सड़क पर मिले तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।
अपराधियों की धरपकड़ व बाहरी लोगों के साथ-साथ स्थानीय लोगों की गतिविधि पर नजर रखने के लिए एसपी ने थानेदारों को यह निर्देश दिया है। कहा है कि रात्रि गश्त करने वाले पुलिसकर्मी नियमित रूप से रात 11 बजे के बाद घूमने वालों को रोक उनकी जांच पड़ताल करें। नाम, पता व देर रात तक घूमने का मकसद पूछ रजिस्टर में दर्ज करें।
ताकि कौन किस उद्देश्य से कहां जा रहा इसकी जानकारी हो सके। वहीं परिवार के साथ घूमने वालों को किसी तरह की परेशानी न हो इसे लेकर सख्त हिदायत दी गई है। निर्देश है कि ऐसे लोगाें से ज्यादा पूछताछ न की जाए। विभाग का मानना है कि इससे पुलिसकर्मी ड्यूटी के समय सतर्क रहेंगे। वहीं रात में अपराध कारित करने की नीयत से घूमने वालों को समय रहते काबू किया जा सकेगा।
रजिस्टर में दर्ज होंगी यह सूचनाएं
नई इस व्यवस्था में जिला मुख्यालय सहित जिले के अन्य प्रमुख स्थानों पर गश्त करने वाले पुलिसकर्मी रात में घूमने वालों का नाम, पता, वाहन नंबर, मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे।
रिकॉर्ड के अनुसार लिया जाएगा फीडबैक
रजिस्टर में दर्ज होने वाले नाम, पता व नंबर के अनुसार एसपी इस व्यवस्था का फीडबैक लेंगे। रजिस्टर में दर्ज कुछ नंबरों पर काल कर वे पुलिस टीम के व्यवहार की जानकारी लेंगे। ताकि पता चल सके कि जन सुरक्षा को लेकर शुरू की गई व्यवस्था नागरिकों के लिए परेशानी का कारण न बन जाए। थाना प्रभारी व सीओ भी क्षेत्र भ्रमण के दौरान रजिस्टर चेक कर अपडेट लेंगे। ताकि मौके पर मौजूद टीम पर भी नजर रखी जा सके।
देर रात घूमने वाले लोगों का नाम, पता रजिस्टर में दर्ज होगा। इससे कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ संभावित अपराध या असामान्य गतिविधि की जानकारी मिल सकेगी। घटना होने पर संदिग्धों को ट्रैक करने में मदद मिलेगी। परिवार के साथ घूमने वालों को कोई परेशानी न हो पुलिसकर्मी इसका खास ध्यान रखेंगे। -केशव कुमार, एसपी
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।