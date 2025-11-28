Language
    यूपी के इस जिले में टू-लेन सड़क के बराबर बन रहा अंडरपास, अगले महीने बंद रहेगी रेलवे क्रॉसिंग

    By Muna Singh Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 07:40 PM (IST)

    पडरौना में थावे-कप्तानगंज रेल लाइन पर ढाला संख्या 68 पर अंडरपास का निर्माण चल रहा है। दो दिसंबर को गार्डर लगाने और आठ दिसंबर को गार्डर हटाने के लिए रेलवे क्रॉसिंग सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक बंद रहेगी। इस दौरान रूट डायवर्जन रहेगा और नोनियापट्टी व नौका टोला रेलवे ढाला से आवागमन होगा। अंडरपास बनने से जाम की समस्या से निजात मिलेगी।

    जागरण संवाददाता, पडरौना। नगर के बीच से गुजरी थावे-कप्तानगंज रेल लाइन के ढाला संख्या 68 पर अंडरपास का निर्माण कार्य चल रहा है। रेल लाइन के नीचे का कार्य पूरा करने की तैयारी चल रही है। दो दिसंबर को रेल लाइन हटाकर गार्डर पर रखी जाएगी। इसके लिए सुबह छह से शाम चार बजे तक क्रासिंग से आवागमन बंद रहेगी। इसी तरह आठ दिसंबर को गार्डर हटाकर रेल लाइन बिछाने का कार्य किया जाएगा।

    इस दौरान भी सुबह छह से शाम चार बजे तक रेलवे क्रासिंग को पूरी तरह बंद रखा जाएगा। दोनों दिन रूट डायवर्जन रहेगा। नोनियापट्टी व नौका टोला रेलवे ढाला से आवागमन होगा।

    पडरौना नगर के सुभाष चौक से कोतवाली होकर जटहां रोड को जोड़ने वाली सड़क रेलवे ढाला को क्रास करती है। ट्रेनों के आने-जाने के समय ढाला बंद होने पर प्रतिदिन जाम की समस्या खड़ी होती है। रेलवे ढाला से दक्षिण सुभाष चौक तक और उत्तर कोतवाली तक वाहनों की कतार लग जाती है।

    इस समस्या का समाधान कराने के लिए लगभग छह करोड़ की लागत से 9.750 मीटर चौड़ा व 2.500 मीटर गहरा टू-लेन सड़क के बराबर अंडरपास का निर्माण कार्य चल रहा है। कार्य के दौरान ट्रेनों का आवागमन बाधित न हो, इसके लिए दो दिसंबर को गार्डर लगाकर उस पर रेल लाइन बिछाई जाएगी।

    कार्य पूरा हो जाने पर आठ दिसंबर को गार्डर हटाकर अपनी जगह पर रेल लाइन बिछा दी जाएगी। इस कारण से दोनों दिन सुबह छह से शाम चार बजे तक रेलवे क्रासिंग को बंद रखा जाएगा। इससे 10 घंटे इधर से आवागमन नहीं हो सकेगा। सीनियर सेक्शन इंजीनियर पीसी शुक्ला ने बताया कि इस दौरान रूट डायवर्जन किया जाएगा। नगर के दूसरे ढालाें से आवागमन होगा।