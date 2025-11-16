Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी के इस जिले में अब 62 नहीं, 72 केंद्रोंं पर होगी धान की खरीदारी 

    By Anil Pathak Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 04:39 PM (IST)

    पडरौना में धान खरीद को गति देने के लिए विभाग ने 10 और केंद्र बढ़ाए हैं, जिससे अब 72 केंद्रों पर खरीदारी होगी। पिछले 16 दिनों में 129 किसानों से 886 क्विंटल धान खरीदा गया है। ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है, और किसानों को समय पर पंजीकरण कराने की सलाह दी जा रही है। इस बार धान का समर्थन मूल्य 2369 रुपये है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, पडरौना। धान खरीद को गति देने के लिए विभाग ने तैयारी तेज कर दी है। किसानों को धान बेचने से राहत दिलाने के लिए 10 केंद्र और बढ़ाए गए हैं। कारण अबकी 62 नहीं 72 केंद्रोंं पर खरीदारी होगी। बीते 16 दिनों में 129 किसानों से 886 क्विंटल खरीद हुई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक खुलने वाले केंद्रों पर होर्डिंग व बैनर लगवाए गए हैं। आनलाइन पंजीकरण करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी गई है। केंद्र प्रभारी किसानों को साइबर कैफे या खुद मोबाइल एप पर पंजीकरण कराने की सलाह दे रहे हैं।

    विभाग का कहना है कि समय रहते पंजीकरण नहीं हुआ तो उन किसानों का धान नहीं लिया जाएगा। शासन स्तर पर खरीद का लक्ष्य 99 हजार टन है। इस बार समर्थन मूल्य 2369 रुपये है। पिछली बार 84 केंद्रों पर 74 हजार टन लक्ष्य निर्धारित था। अब 72 बनाए गए क्रय केंद्रों में खाद्य विभाग के 24, पीसीएफ के 29, पीसीयू के 20 व एफसीआइ के एक केंद्र शामिल हैं।

    विभाग का कहना है कि जरूरत पर केंद्र बढ़ाए जा सकते हैं। किसानों से आधार कार्ड व बैंक पासबुक के साथ माेबाइल नंबर भी अपडेट कराने के बारे में जागरूक किया जा रहा है। अगर समय रहते किसानों का आनलाइन पंजीकरण नहीं हुआ, तो उस दशा में संबंधित किसान का धान नहीं लिया जाएगा।

    समर्थन मूल्य 2300 रुपये था। दूसरी ओर किसानों का कहना है कि पंजीकरण के बाद सत्यापन में होने वाले विलंब की वजह से परेशानी आ रही है। इसके लिए अधिकारी क्रय केंद्रों का भ्रमण कर रहे हैं।

    मोबाइल नंबर को करा लें अपडेट

    किसान आधार कार्ड व बैंक पासबुक के साथ माेबाइल नंबर भी अपडेट कर लें, अन्यथा धान खरीद या भुगतान में बाधा आ सकती है। इसलिए हर हाल में पोर्टल पर अपने खाते की जांच कर दुरुस्त करा लें।

    129 किसानाें से धान की खरीद की गई है। फसल तैयार होने में विलंब से खरीद प्रभावित हो रही है। किसानों को चाहिए कि समय सीमा में आनलाइन पंजीकरण करा लें। इसको लेकर केंद्र प्रभारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं।
    -नरेंद्र कुमार तिवारी, डिप्टी आरएमओ, कुशीनगर

    -क्रय केंद्र प्रभारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वह किसानों को अधिक से अधिक संख्या में धान बेचने के लिए प्रेरित करें। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
    वैभव मिश्र, एडीएम, कुशीनगर