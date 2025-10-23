Kushinagar News: विदेश में रह रहे व्यक्ति से मिलने पहुंचे प्रधानजी, रंगेहाथ पकड़े गए; फिर ग्रामीणों ने जमकर की पिटाई

संवाद सूत्र, पटहेरवा। कुशीनगर जिले के पटहेरवा क्षेत्र के एक गांव के प्रधानजी बुरे फंस गए। घर में इतनी पिटाई हुई कि प्रधानजी दर्द भूलकर इज्जत बचाने के चक्कर में मामले को मैनेज करने में जुटे हैं। दीपावली के एक दिन पूर्व हुई घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।

बताया जा रहा है कि प्रधान विदेश रह रहे एक व्यक्ति की पत्नी से घर मिलने पहुंच गए, जब महिला का लड़का घर पर नहीं था। जब 20 वर्षीय लड़का वापस आया तो घर में मां को देखकर इधर-उधर ढूंढने लगा। बाद में उसे एक कमरे कुछ आहट मिली तो कमरे का दरवाजा पीटने लगा।