Kushinagar News: विदेश में रह रहे व्यक्ति से मिलने पहुंचे प्रधानजी, रंगेहाथ पकड़े गए; फिर ग्रामीणों ने जमकर की पिटाई
कुशीनगर जिले के पटहेरवा क्षेत्र में एक प्रधानजी की घर में पिटाई होने से क्षेत्र में चर्चा है। बताया जा रहा है कि प्रधान एक महिला से मिलने गए थे, तभी महिला के बेटे ने उन्हें रंगेहाथ पकड़ लिया और जमकर पीटा। अब प्रधानजी मामले को मैनेज करने में जुटे हैं। पुलिस का कहना है कि शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
संवाद सूत्र, पटहेरवा। कुशीनगर जिले के पटहेरवा क्षेत्र के एक गांव के प्रधानजी बुरे फंस गए। घर में इतनी पिटाई हुई कि प्रधानजी दर्द भूलकर इज्जत बचाने के चक्कर में मामले को मैनेज करने में जुटे हैं। दीपावली के एक दिन पूर्व हुई घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।
बताया जा रहा है कि प्रधान विदेश रह रहे एक व्यक्ति की पत्नी से घर मिलने पहुंच गए, जब महिला का लड़का घर पर नहीं था। जब 20 वर्षीय लड़का वापस आया तो घर में मां को देखकर इधर-उधर ढूंढने लगा। बाद में उसे एक कमरे कुछ आहट मिली तो कमरे का दरवाजा पीटने लगा।
कुछ देर बाद जब दरवाजा खुला तो प्रधान कमरे से भागना चाहा, लेकिन युवक ने प्रधान को पकड़ कर जमकर पिटाई की। बात बढ़ते देख किसी तरह भाग खड़े हुए। अब वह अपने शुभचिंतकों से युवक को समझाकर मैनेज करने की जिम्मेदारी सौंपी। थानाध्यक्ष विनय कुमार मिश्र ने कहा कि इस की कोई शिकायत नहीं मिली है। शिकायत मिलने पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
