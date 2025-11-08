Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कुशीनगर एयरपोर्ट पर 10 मिनट रुके PM मोदी, एयरफोर्स के स्पेशल विमान से दिल्ली हुए रवाना

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 05:24 PM (IST)

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुशीनगर एयरपोर्ट पर केवल 10 मिनट के लिए रुके। वे एयरफोर्स के स्पेशल विमान से दिल्ली के लिए रवाना हुए। इस दौरान एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रही। यह दौरा संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण था।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, कसया। बिहार के बेतिया में चुनावी सभा के बाद शनिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे। यहां पहुंचने पर उनका सांसद विजय कुमार दूबे, विधायक पीएन पाठक, विवेकनांद पांडेय, मनीष जायसवाल, सुरेंद्र कुशवाहा, मोहन वर्मा, क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय, जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय, नपा अध्यक्ष किरन जायसवाल, राधेश्याम गोंड, राज्यमंत्री दर्जा प्राप्त अतुल सिंह, राजेश्वर सिंह, जगदीश मिश्र उर्फ बाल्टी बाबा, जिला पंचायत अध्यक्ष सावित्री जायसवाल, रामेश्वर आदि ने उनकी अगुवानी की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    डीएम महेंद्र सिंह तंवर, एसपी केशव कुमार व एसडीएम डा. संतराज सिंह बघेल ने भी प्रधानमंत्री का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी वायुसेना के हेलीकाप्टर से निर्धारित समय 2.30 बजे से 17 मिनट पूर्व 2.13 बजे कुशीनगर एयरपोर्ट पर उतरे। 10 मिनट स्वागत की पचारिकता पूर्ण करने के बाद 2.23 बजे वायुसेना के विशेष विमान से दिल्ली के लिए रवाना हुए। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे तो मीडिया का प्रवेश पूरी तरह वर्जित रहा।

    सबसे पूछा कुशलक्षेम

    ट्रांजिट विजिट के दौरान कुशीनगर एयरपोर्ट पर आए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वागत में मौजूद लोगों से कुशलक्षेम पूछा। आगमन और प्रस्थान के समय सभी लोग विमान से निश्चित दूरी पर वरिष्ठता क्रम में कतारबद्ध खड़े थे। प्रधानमंत्री ने क्रम से सबसे कंशलक्षेम पूछा। अभिवानद व परिचय प्राप्त किया।

    अभेद्य रही सुरक्षा व्यवस्था

    प्रधानमंत्री के बिहार से आगमन और दिल्ली प्रस्थान तक एयरपोर्ट की सुरक्षा अभेद्य रही। आंतरिक एवं वाह्य सुरक्षा संभाल रहे एसएसबी के जवानों सहित नागरिक पुलिस, आईबी, एसपीजी सहित अन्य खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाली। एयरपोर्ट की तरफ जा रहे सभी मार्ग पूरी तरह सील कर दिए गए थे। चुनिंदा अधिकारियों सहित जनप्रतिनिधियों के अलावे किसी को टर्मिनल बिल्डिंग में प्रवेश की मनाही थी। प्रवेश द्वार पर सीओ और मजिस्ट्रेट पूरे फोर्स के साथ मुस्तैद रहे।

    लगातार तीसरे दिन भी एयरपोर्ट पर आए मुख्यमंत्री

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार में चुनावी कार्यक्रम को लेकर लगातार तीसरे दिन शनिवार को भी ट्रांजिट विजिट पर कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरे। बनारस से चला उनका राजकीय विमान दिन के 11 बजे लैंड किया। स्वागत की औपचारिकता पूर्ण करने के बाद 11.15 बजे वह निजी हेलीकाप्टर से बिहार के मोतीहारी को प्रस्थान किए।